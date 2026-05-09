川習會前美中頻互動 分析：釋出積極訊號

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月底在釜山舉行雙邊會談。(路透)

川習會 即將登場，美中高層近期互動頻繁，中國學者分析，中美多輪互動暗藏博弈，但總體釋出積極訊號，為兩國元首會談打下務實、理性的基調。

美國總統川普預計14至15日訪中，並與中國國家主席習近平 會談。川習會正式登場前，中國國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際、外交部長王毅 近日分別會見了與川普關係密切的共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）。

港媒在專文中引述中國人民大學國際關係學院教授王義桅表示，戴恩斯此行更多的是在扮演面對面溝通者的積極角色。戴恩斯的政治光譜偏向川普的相對溫和派，這次訪問中國具有特殊戰略意義。

王義桅認為，相較於立場強硬的國務卿盧比歐（Marco Rubio），戴恩斯既接近川普核心圈，又不過分親密，適合充當溫和、務實的傳聲筒。這也說明川普有意盡快促成兩國元首會晤。

文章提到，李強與戴恩斯會面時指出，「台灣問題是中美關係第一條不可踰越的紅線」。對此，王義桅分析，「近期台海局勢受美日及島內『台獨』勢力擾動，再現不穩定因素，中方重申立場，意在提醒美方不要觸動紅線」。

值得注意的是，這篇專文表示，王毅4月30日與盧比歐通電話，雙方都強調元首外交的重要性。同一天，中美經貿中方主談人、國務院副總理何立峰與美方主談人、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）視訊通話。中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲表示，中美基於已成熟的溝通管道進行交流，顯示中美關係的積極變化；但仍需警惕美國一邊「握手」，一邊在背後「捅刀子」。

與此同時，中國商務部2日表示，中方依據「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」公布禁令，阻斷美國以參與涉伊朗石油交易為由、對5家中國企業實施的制裁措施。高凌雲指出，這是中國首次啟用阻斷辦法反制美國的長臂管轄，不僅在阻斷不當域外管轄方面邁出重要一步，也為對美博弈加上新的反制籌碼。

文章還提到，戴恩斯率領的美國國會參議員代表團先後訪問了上海和北京。上海市長龔正會見代表團時表示，上海願與美國加強經貿、產業投資合作，歡迎美國企業用好進博會大平台，更多赴上海投資發展。分析稱，這說明中美經貿關係的相互依存，無法輕易被政治因素左右。只要美方有誠意，中國對外開放的大門依舊敞開。

文章並稱，4月以來，中美在外交、經貿、工商界、智庫、青年人文等層面的接觸已明顯升溫。對此，王義桅分析，從最近中美互動節奏看，為可能舉行的元首會晤的預熱已全面展開；但這一系列密集互動是否能消減近期博弈帶來的緊張因素，仍有待觀察。

高凌雲則表示，戴恩斯訪中能為元首會晤帶來務實、理性的聲音，但川普所期望的暖場效果，最後仍需以實打實的政策與態度收尾，才能讓中美間的積極氣氛真正助力可能到來的重頭戲。