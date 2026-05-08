打伊朗打成「跛腳巨人」？中學者疑美恐已難保台 川普難壓習近平

中國國家主席習近平（右）與川普總統2025年10月30日在南韓釜山金海國際機場會晤前揮手致意。（美聯社）

美國與伊朗 2月底爆發戰爭以來，根據五角大廈 內部估算與國會官員說法，美軍已消耗約一半的長程匿蹤巡弋飛彈，發射的戰斧巡弋飛彈數量約是一年採購量的10倍。紐約時報8日分析指出，如此大規模的軍火消耗，也讓部分中國軍事與地緣政治專家公開質疑，美國是否仍有能力協防台灣，可能削弱美國總統川普下周與中國國家主席習近平 舉行峰會時的談判地位。

部分中國軍事與地緣政治專家認為，美伊戰爭不僅嚴重消耗美國軍火庫，也打破美國主導地位的形象，暴露美國戰略的一大缺陷：在持續高強度衝突下，無法快速補充武器庫存。解放軍退役上校岳剛表示，美國軍力消耗「已明顯削弱美軍戰力投射能力，也暴露全球軍事霸權的缺陷」。

這類論述也助長中國鷹派評論人士，甚至可能已擴及中國政府內部的一種觀點，認為若未來台海爆發戰爭，美軍恐怕已無法有效協防台灣。中國民族主義者認為，美國面對伊朗這種區域軍事強權都無法迅速取勝，對上被視為同級對手的中國，恐怕更加困難。從這個角度來看，美國與伊朗陷入僵局，也削弱川普與習近平會談時的地位。

中共黨刊「求是」曾刊文稱，這場衝突「透支美國戰略資源，可能使美國陷入危險處境」。環球時報則在一篇社論中指出，如果美軍無法在全球部署武器，美國將成為「跛腳的巨人」。

美國白宮與軍方官員否認中東戰事已削弱美國在亞洲的軍事部署。美國國防部長赫塞斯表示，以實力嚇阻中國，仍是五角大廈四大優先事項之一。印太司令部司令帕帕羅上將也曾在參議院聽證會上表示，不認為中東資源調動會對美軍嚇阻中國的能力造成「真正代價」。

此外，外界對中國自身軍事戰備能力也有不少疑問。解放軍近50年來未經歷大型實戰，高層近年也因政治清洗與反貪腐行動陷入混亂。相較之下，美軍在伊朗戰場展現一定戰力，包括擊斃伊朗領導人、掌控伊朗領空，並派遣特種部隊深入敵境救援遭擊落飛行員。

即使未與美國直接開戰，中國仍可利用川普政府目前面臨的困境，向亞洲盟友傳達「美國已不再可靠」的訊息。北京大學學者王棟表示，當盟友面臨部署不確定性與軍備延遲時，勢必會開始質疑美國安全承諾的可靠性與一致性。他並表示，美國「正遭遇全球軍事布局的極限」。

伊朗戰爭最終可能鼓舞中國運用灰色地帶戰術，在亞洲採取更強勢的行動。不過，美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）「中國實力計畫」研究員賀博然（Brian Hart）則認為，中國不太可能因此加快推動武力犯台計畫。任何相關決策，仍主要取決於政治因素，例如台灣突然宣布法理獨立。