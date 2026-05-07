我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有這幾款蘋果iPhone 每台最高將獲賠95元

免噴藥 廚房1常見食材驅趕果蠅超有效

觀察站／北京握2王牌 川普恐矮一截 台要防變「菜單」

記者 羅印冲
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統（左）去年10月30日在南韓釜山會晤中國國家主席習近平（右）。（路透資料...
川普總統（左）去年10月30日在南韓釜山會晤中國國家主席習近平（右）。（路透資料照片）

川習會進入倒數，若把近期幾件事兜起來，北京無疑掌握了兩張王牌，可能讓川普氣矮一截，而北京刀鋒所指，恐讓台灣成為最大施壓點，台方須慎之又慎。

衡諸當前國際和美中台情勢，偏向對北京有利的局面，主要是北京手握兩張王牌，而且都直擊川普的痛點，這讓川習會前夕出現一種「川普更需要習近平」的氛圍。

首先是「伊朗牌」，儘管中東戰事膠著，但中共從俄烏戰爭以來，透過價格相對低廉的俄國能源，大量擴充油氣儲備，根據國際能源總署(IEA)等機構估算，至今年初，中國戰略石油儲備加上商業庫存總計約14億桶，即便中東供應中斷，現有儲備也足以滿足約180天的需求，遠超過IEA設定的90天安全儲備標準。

荷莫茲海峽無法正常運作，造成國際能源價格上漲，通膨的衝擊波持續影響美國民生物價，而曠日持久的戰爭也違背川普對支持者「更專注於國內」的承諾，戰爭一天不結束，美國的國際社會形象持續受創，都是川普難以承受之重。美國無法一刀畢命伊朗，又難以結束戰爭，現在相當程度寄望北京對伊朗施力，這無疑賦予了北京對戰事更大的話語權。

其次，北京還擁有「經貿牌」。更直白說，川普在面對通膨壓力以及對等關稅被宣告違憲等衝擊下，此刻急需來自北京的採購大單。尤其川普面對即將到來的期中選舉，北京潛在的採購清單涵蓋波音飛機、黃豆和牛肉等多項產業，許多產業就在川普所屬的共和黨選區。北京只要投其所好，手中的籌碼就會更重一些。

現在台灣要擔心的是，川普和習近平的談判桌上，台灣能否當個安穩的「不在場的第三方」，而非淪為川習會桌上的「菜單」。從王毅日前與魯比歐通話稱「台灣問題是中美關係的最大風險點」，北京很可能利用手上的伊朗牌、經貿牌，試圖與美達成某種「交易」。當台灣賴政府還在宣揚出訪「突圍」之際，更須留意川習會的「突襲」。

伊朗 川習會 川普

上一則

經貿摩擦 在美「中企」73%去年無新投資 創歷年新高

下一則

國安部：白宮記協晚宴開槍 嫌犯反川普、對伊朗戰爭不滿

延伸閱讀

為川習會拚籌碼 習握1.2兆美元稀土王牌 川掐原油命脈

為川習會拚籌碼 習握1.2兆美元稀土王牌 川掐原油命脈
即時短評／美中交易？中共「台灣非籌碼」的真實意涵

即時短評／美中交易？中共「台灣非籌碼」的真實意涵
魯比歐：川習會肯定談台灣 美中都不希望看到印太生亂

魯比歐：川習會肯定談台灣 美中都不希望看到印太生亂
賴清德突圍訪史瓦帝尼 蝴蝶效應成最大風險

賴清德突圍訪史瓦帝尼 蝴蝶效應成最大風險

熱門新聞

查理三世：「我也敢說，若不是我們英國人，如今各位可能就是在說法語了……！」 (歐新社)

皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

2026-04-29 09:25
川普總統。(美聯社)

伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷

2026-05-04 14:21
川普總統周五在棕櫚灘論壇俱樂部年度晚宴致詞。(美聯社)

川普總統透露了他為什麼不養狗

2026-05-02 13:41
2025年11月華盛頓特區的國家廣場上，一塊展示牌以美國國會大廈為背景，寫著逾4100萬人獲得SNAP福利。農業部長羅林斯則揭露糧食券欺詐現況。(路透)

開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格

2026-05-02 09:11
美國總統川普（左）與白宮記者協會主席江惟嘉（右）25日在記協晚宴席間談話。（歐新社）

華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底

2026-04-27 03:15
多艘貨船與油輪4月18日在荷莫茲海峽靠近阿曼沿岸一側。（路透）

川普宣布協助船隻撤離荷莫茲海峽 伊朗強硬回應了

2026-05-03 21:40

超人氣

更多 >
有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元

有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元
美版「寄生上流」...大學教授發現自家地下室住著陌生人

美版「寄生上流」...大學教授發現自家地下室住著陌生人
洋丈夫殺亞裔孕妻+2孩 死前不祥貼文

洋丈夫殺亞裔孕妻+2孩 死前不祥貼文
一洲焦點／川普借刀殺人 伊朗求助北京、賴清德神鬼奇兵

一洲焦點／川普借刀殺人 伊朗求助北京、賴清德神鬼奇兵
美指控中國放慢接回無證客 擬祭簽證制裁

美指控中國放慢接回無證客 擬祭簽證制裁