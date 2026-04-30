學者：中國可能以海關檢查隔離台灣 美與盟友須因應

美國學者認為，中國可能透過海關法律檢查限制台灣人員與貨物進出，形同灰色地帶戰術下的「隔離」，美國與盟友須提前因應。(聯合報系資料照)

美國學者傅立門29日在「外交事務」網站發表「台灣的真正威脅」專文指出，中國可能透過海空海關檢查，限制船隻與班機進出台灣，不用兵即可重塑區域與全球經濟；美國仍以共軍 大舉入侵為準備方向，須提前與盟友研擬計畫避免灰色地帶危機。

美國史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）研究員傅立門（Eyck Freymann），29日在外交事務（Foreign Affairs）期刊發表「台灣的真正威脅，美國卻準備因應某種錯誤危機」長文，認為中國可能透過海關法律檢查限制台灣人員與貨物進出，形同灰色地帶戰術下的「隔離」，美國與盟友須提前因應。

傅立門模擬可能的情況：某日早上，數10艘中國海警快艇對接近台灣口岸的商船展開「定期關稅稽查」，航管部門開始要求進出台灣的班機提供清單。北京認為這只是單純執行中國海關法令，有權規管進出「台灣省」的人員與貨物。

幾乎各國航空及海運業者很快決定遵循中方要求，民營業者無意見到船隻與貨機遭滯留調查或面臨更糟狀況，他們沒多少選擇，保險公司將不承保違抗的業者。進入台灣的各國班機與貨船突然間須轉往福建口岸，才能前往下一個目的地，北京形同控制台灣大部份對外聯繫。

中國外交官認定這並非封鎖行動，同時強調無意台灣斷供，只要遵守中國法律，人員與貨物可持續自由進出；但武器、可組成裝備的軍民兩用零件、美國軍事顧問、北京認為屬分離份子的民進黨成員等，可能難以取得出入境許可，台積電工程師及其家人可能也被列入。

白宮迅速瞭解問題核心，升高態勢的負擔如今落在美國身上。中國行動雖造成緊張，但不會切斷供應鏈，這不是傳統的軍事侵略。台灣最重要的出口品項，帶動人工智慧革命的繪圖處理器（GPU）晶片仍能持續對美輸出。

華府如果接受這種新常態就如同敗北。台灣欠缺防衛裝備很快將失去對抗中國威脅的籌碼．屆時美國將無法相信北京會同意台灣長期輸出人工智慧晶片。理論上美國可摧毀或癱瘓台積電，防止中方取得尖端製造力，但這將衝擊金融，除非華府接受影響自身與全球的重大經濟衝擊，中國可因此取得人工智慧產能。

更糟糕的是，北京若掌控進出台灣的人員貨物，日本、菲律賓、南韓將面臨同樣脅迫。中國無須用兵攻擊這些國家，施壓民間船隻與空運業者，把各國經濟武器化即可對付美國，無須發動戰爭就重塑區域與全球經濟秩序。

傅立門認為，美國政策人員就中國可能大舉兩棲入侵台灣投入大量資源，但灰色地帶戰術下的「隔離」才是最有可能的途徑，美國欠缺管理這類危機的整合策略。

美國不僅要防止戰爭，還得透過嚇阻力避免台灣出現類似危機，向中國展示已準備好因應可能引發危機的政經衝擊，同時與盟友在危機前建立各項計畫。