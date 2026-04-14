雙標？川普曾批拜登帶杭特訪中 現在次子艾瑞克5月「私人身分」隨行

川普總統（右）10日與次子艾瑞克（左）一同走向陸戰隊一號直升機，準備從白宮南草坪出發，前往維吉尼亞州夏洛特維爾參加募款活動。（美聯社）

路透14日獨家報導，川普總統將於5月14日至15日訪問中國，負責管理川普家族企業「川普集團」的次子艾瑞克 （Eric Trump）將隨行出訪。

川普集團發言人班薩（Kimberly Benza）指出，艾瑞克與妻子賴拉（Lara Trump）將以私人身分同行。她說：「艾瑞克對父親以及本屆任期的成就深感自豪，此行是以私人身分隨行，表達對父親的支持。他在中國沒有商業投資，也沒有計畫在中國開展業務，不會參與任何私人會議，而是陪同總統，共同見證這一歷史性時刻。」

艾瑞克目前為川普集團執行副總裁，負責監督橫跨房地產、高爾夫及區塊鏈等領域的投資。賴拉曾任共和黨全國委員會共同主席，目前在福斯新聞主持節目。由於川普的個人財富與商業交易由艾瑞克及其他家族成員負責管理，此次隨行訪中仍可能引發利益衝突的疑慮。

此外，川普曾批評民主黨籍前總統拜登，指拜登在擔任副總統期間允許兒子杭特（Hunter Biden）陪同訪問中國，並指控拜登利用影響力，為自身投資爭取來自中國的資金支持。川普還曾於2019年公開呼籲中國調查拜登，而拜登家族否認有任何不當行為。

白宮 發言人凱莉（Anna Kelly）表示：「川普總統期待訪問中國，討論兩國共同關切的多項議題，包括促進公平貿易、改善經濟合作，以及終止芬太尼前驅物流入美國。此次訪問將建立在過去一年建設性對話的基礎上。」白宮並表示，川普完全遵守財務倫理與申報規定。

中國駐美大使館未立即回應置評請求。同樣擔任川普集團執行副總裁的川普長子小川普 （Donald Trump Jr.）發言人表示，他將不會隨行出訪。