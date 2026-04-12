傳中國提供伊朗防空武器 川普警告：會有大麻煩

美國情資顯示，中國準備未來幾周內提供伊朗新型防空系統，但中方否認。圖為義大利北約部隊2月在德國演習時使用手持肩射的MANPAD單兵防空飛彈。(路透)

美國有線電視新聞網(CNN)10日引述三位知情人士報導，美國情資顯示，中國正準備在未來幾周內向伊朗提供新型防空系統。這也反映出伊朗可能正藉由停火，在關鍵的外國夥伴協助下補充武器系統。川普 總統11日晚，就此向中國發出嚴厲警告，他在白宮 外對媒體表示：「如果中國真的這麼做，中國將面臨大麻煩。」

但北京先前已有否認報導。

據報導，有跡象顯示，中方正試圖透過第三國轉運這批武器，以掩飾其真正來源；中方準備轉移的系統為可攜式防空飛彈(MANPAD)。這種武器自2月底美伊開戰以來，就對低空飛行的美國軍機構成不對稱威脅，若兩周的停火破裂，也可能再次構成威脅。

MANPAD可一人操作，容易運送、隱藏和使用。其中兩位消息人士指，北京正試圖透過第三國轉運這批武器，以掩蓋其真正來源。

這些情報同時也凸顯出，伊朗可能正利用停火的機會，在關鍵外國夥伴協助下，補充特定的武器系統。

美國情資顯示，中國準備未來幾周內提供伊朗新型防空系統，但中方否認。圖為北約部隊2月在德國演習時使用手持肩射的MANPAD單兵防空飛彈。(路透)

對此，中國駐美大使館發言人說，中方從未向衝突任一方提供武器，相關訊息並不屬實；中國一貫履行國際義務；「我們敦促美方停止無端指控、惡意聯想與渲染炒作」。

川普6日指稱，一架美軍F-15E戰機在伊朗上空被「肩射飛彈、一種尋熱飛彈」擊中；伊朗則宣傳是用一種「新型」防空系統擊落該機，但未提供更多細節，尚不清楚該系統是否就是中製。

美國情報部門消息人士告訴「紐約時報」和CNN表示北京正透過第三國運送ＭANPADS，以掩蓋其來源。

該報導說，向伊朗運送MANPAD將代表自開戰以來，中國對伊朗支持程度的升級。中企持續向伊朗出售受美國等國際間制裁的軍民兩用技術，讓伊朗得以持續生產武器，並強化導航系統。但中國政府直接轉移武器系統，將代表援伊程度進一步提升。

北京評估，公開介入這場戰爭、試圖維護伊朗來對抗美國與以色列，對中方沒有真正的戰略價值，且就算介入，伊朗也難以取勝。相反地，中國正試圖將自己定位為伊朗的友人，並在檯面上維持中立，以便戰後能保有否認介入的空間。

CNN指出，考量到北京方面才剛表示，本周稍早協助促成伊朗與美國暫停戰爭的脆弱停火協議，這將是一個具挑釁意味的舉動。此外，川普總統也預計將於下月初訪問中國，與中國國家主席習近平 舉行會談。