美伊戰爭狂燒攔截彈藥 美軍想重建武器庫存得看中國臉色

以色列鐵穹飛彈防禦系統在南部阿什凱隆上空攔截來自加薩走廊的火箭彈，攝於2023年5月11日。（美聯社）

伊朗 與美國開戰短短一個多月，便鎖定美國部署在中東各地的多個雷達系統。軍事專家指出，這些負責偵測並擊落來襲飛彈與無人機的尖端防禦設備，許多已經受損甚至遭摧毀，也連帶消耗攔截彈所需的關鍵原料「鎵」（gallium）。而中國幾乎壟斷鎵的加工能力，美國若要重建相關防禦體系，勢必得仰賴中國供應。

Politico報導，鎵同時也是半導體等高科技產品的重要原料，而中國過去已多次展現限制出口的意願。隨著美國為補充攔截彈而提高對鎵的需求，不僅重建過程將耗時數年，也將在美國總統川普 與中國國家主席習近平即將舉行的「川習會」中，進一步強化北京的談判籌碼。

美中於去年10月30日展開談判，部分原因在於中國幾乎完全掌控包括鎵在內的關鍵礦物加工能力，並曾利用這項籌碼限制供應，迫使美國回到談判桌。雙方達成協議後，鎵價格一度連續數月走低，但在過去一個月內已上漲32%。若美國為補充武器庫而提高對關鍵礦物的需求，將只會進一步強化中國的談判優勢。

前美國貿易代表署談判代表卡特勒（Wendy Cutler）表示：「當你變成有需求的一方，而且有求於人時，這段關係就會讓對方察覺到自己握有籌碼，對吧？因此，北京就可以提高要求。」

關鍵礦物也是美國武器系統與其他國防技術的重要組成。攔截彈不僅依賴鎵來精準鎖定目標，鋱（terbium）與鏑（dysprosium）等重稀土金屬，也是飛彈鎖定與導引的重要材料，而中國掌控超過90%的重稀土加工能力。

川普宣布美國與伊朗停火2周，美軍在此期間將有機會重整旗鼓，評估武器庫的受損情況以及重建所需資源。伊朗在戰爭初期曾對7個美軍據點發動攻擊，目標鎖定通訊與雷達系統；這些系統一旦受損，將迫使美國及盟友動用更多攔截彈應對來襲威脅，有時甚至需要10到11枚攔截彈才能擊落一枚飛彈，迅速消耗庫存，也進一步凸顯美國迫切需要建立不依賴中國的關鍵礦物替代供應鏈。

智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國實力計畫副主任哈特（Brian Hart）認為，中短期內中國仍可運用關鍵礦物優勢，並成功轉化為談判籌碼，使川普政府回到談判桌並達成去年的釜山協議。

目前仍不清楚中國是否會運用中東戰爭帶來的新籌碼。不過，追蹤中國經濟的中國褐皮書首席經濟學家史劍道（Derek Scissors）表示：「我看不出中國有理由打亂現狀。一切進展順利，我們正在疏遠盟友，這對中國在國際上反而是優先目標之一。既然如此，又何必為了一點籌碼去改變現狀？」