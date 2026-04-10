學者：伊戰弱化川普籌碼 川習會恐在台灣議題讓步

川普總統即將在5月中旬訪問北京，有學者認為，美國在伊朗軍事行動中沒有取得預期中的成功，恐讓川普變成比較弱勢的談判方，指川普現在面對內憂外患，有可能為了在川習會 取得成果而犧牲太多，甚至可能在台灣議題上讓步。

喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心(Sigur Center for Asian Study)9日舉行座談會，邀請學者專家討論2026年的美中台關係，艾德爾菲大學(Adelphi University)政治學教授王維正說，他憂心川普可能為了在5月川習會與中國達成重大協議，而造成間接傷害。

對於川普預計5月中旬出訪中國，與中國國家主席習近平見面，王維正認為，美伊衝突的結果恐怕不如川普所預期，再加上美國民眾正面臨高物價、通膨等問題，川普的民調支持度正在走下坡，甚至共和黨 有可能在年底期中選舉中同時失去聯邦眾議院和參議院 的多數席次；王維正表示，在這些壓力之下，川普恐在川習會的談判中處於弱勢。

王維正表示，正因為上這些原因，他預料川普會希望在川習會中達成重大的協議，但川普有可能付出過大的代價來達成這項目標；王維正也認為說，中國在時間上占有優勢，因為他們明白川普在期中選舉失敗的機率很大，而中國也還手握稀土等籌碼，讓美國難以做出不傷己的反擊。

至於美方要付出什麼代價？王維正擔心說，川普針對台灣議題，有可能在美國宣示性政策上做出言詞的修改，包括中國可能希望美國從不支持台獨，改為反對台獨、中國也可能要求美國支持和平統一，而非只是支持用和平的方式解決分歧；王維正說，這些可能對川普來說很不重要，中國卻極為看重。

不過，喬治華盛頓大學教授貝內特(Yan Chang Bennett)則認為說，雖然川普做事不按牌理出牌，但目前看起來，針對關鍵礦產、人工智慧(AI)和太空政策等議題，川普政府似乎都遵循「國家安全戰略」的內容；貝內特指出，國家安全戰略中明言會維持對台的宣示性政策，指就算川普說了什麼，她預期川普政府最後也會退回國家安全戰略的基準。