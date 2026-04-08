我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張凌赫演過耽改劇 網笑：造型太土 幸好沒播

川普不到12小時內從「文明消亡」到TACO 轉折關鍵在哪？

川習會前夕美方表態 葛里爾強調先談貿易 投資議題退居二線

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。(美聯社)
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。(美聯社)

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）推動成立美中貿易委員會，同時淡化成立類似雙邊投資小組的可能性，這顯示在美國總統川普與中國國家主席習近平下個月會談時，貿易議題的份量可能更甚於投資議題。

葛里爾周二（7日）在華盛頓哈德遜研究所的一場活動期間表示：「我們正在考慮建立這類機制，與中國合作，弄清哪些是應該互相貿易的非敏感商品，掌握這個情況，然後弄清這些商品的流動應該是什麼樣子。」

他補充說：「這樣一來，你才有更好的立場去討論那些更棘手的問題。」

在3月於巴黎舉行的貿易會談中，葛里爾、美國財政部長貝森特以及中國副總理何立峰曾討論成立貿易委員會。當時的會議旨在為春季登場的川習會鋪路。

川習會原定3月31日至4月2日舉行，但因2月下旬伊朗戰爭爆發而延後。川普現在計劃於5月14日至15日訪問北京。

巴黎會談還觸及有關成立投資委員會的議題，但葛里爾暗示這可能不會實現，他表示在目前，「投資方面通常是零散的議題」，而貿易問題則「非常具體」。

他說：「或許有中國在美國的投資或美國涉及中國公司的投資遇到障礙或類似情況。我不認為我們與中國的關係已到我們希望討論投資計畫的地步，對吧？」

美中之間曾有一個涵蓋雙邊事務的廣泛交流機制，該機制在歐巴馬政府時期稱為美中戰略與經濟對話，但川普在首任期內取消了這項機制。投資相關議題通常由美國財政部處理。

5月的川習會預期將聚焦關稅與貿易問題，也可能發出一些商業交易公告，包括討論中國向波音公司採購500架飛機的計畫。

此外，葛里爾似乎排除在川習會前親自走訪北京，他對南華早報表示，與中方的前置準備會談將以線上方式進行。

葛里爾指出，美國去年對中國的商品貿易逆差減少1,300億美元，降幅約30%。

他說：「我們真的需要控制貿易逆差。我們必須確保在面對中國時，我們的國家安全處於非常有利的地位。」

習近平 川普 川習會

上一則

川普不到12小時內從「文明消亡」到TACO 轉折關鍵在哪？

下一則

彭博揭巴基斯斡旋美伊2關鍵 倒數90分鐘避大戰

延伸閱讀

美貿易代表：美中關係穩定 建議設立官方貿易委員會

美貿易代表：美中關係穩定 建議設立官方貿易委員會
川普5月中旬訪北京 美貿易代表：盼延續美中穩定關係

川普5月中旬訪北京 美貿易代表：盼延續美中穩定關係
川普5月訪中 回顧2年來中美貿易戰對峙與談判進程

川普5月訪中 回顧2年來中美貿易戰對峙與談判進程
美國不再「戀戰」？ 美貿易代表：川習會籌備順利

美國不再「戀戰」？ 美貿易代表：川習會籌備順利

熱門新聞

美軍救援受困伊朗境內的飛官，過程驚險。示意圖。（路透）

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

2026-04-05 20:55
川普總統在白宮橢圓形辦公室。(美聯社)

川普：伊朗剛剛提出停火請求 美國提1條件

2026-04-01 09:05
美國總統川普2日在白宮。（歐新社）

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

2026-04-05 01:02
國安部前部長諾姆(前)與丈夫布萊恩(後)於3月3日出席參院聽證會；布萊恩被踢爆長期活躍於變裝與戀物癖社團。(美聯社)

前國安部長諾姆老公遭爆女裝癖照片外流 川普也震驚

2026-03-31 19:54
這張照片據稱，美國在伊朗執行尋找一名受困飛行員任務期間，有美軍飛機遭摧毀。路透無法確認照片的實際拍攝時間。(路透)

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

2026-04-05 12:29
F-15E檔案照，非此次失事戰機。（美聯社）

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

2026-04-04 23:30

超人氣

更多 >
川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周
毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」

毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」
巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲

巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲
伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場

伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場