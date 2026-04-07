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準時炸伊朗？美官員：川普像瘋狗 魯比歐、赫塞斯反像鴿派

編譯周辰陽／即時報導
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川普總統。(美聯社)
川普總統。(美聯社)

Axios引述六名知情官員與消息人士報導，川普總統面臨一項時間緊迫且影響深遠的抉擇：是依原定計畫在美東時間7日晚間8時開始執行摧毀伊朗基礎設施的威脅，還是再次延後最後期限，為談判保留空間。

川普曾威脅，將在午夜前摧毀伊朗所有橋梁與發電廠，此舉將對一般伊朗民眾造成毀滅性衝擊，並在整個地區引發危險的報復行動；巴基斯坦、埃及與土耳其的調解方正試圖避免這一結果，努力促成協議，或至少為談判爭取更多時間。

一名資深政府官員表示：「如果總統認為協議正在成形，可能會暫緩行動，但最終決定權仍完全掌握在他一人手中。」另一名國防官員則說，他們對這次是否會延長期限「持懷疑態度」。

一名近日多次與川普交談的美方消息人士表示，在政府高層中，川普本人可能是對伊朗立場最為強硬的人。另一名美國官員形容：「總統是最嗜血的一個，像條瘋狗一樣」，並淡化國防部長赫塞斯或國務卿魯比歐在背後推動的說法，直言：「跟總統相比，那些人反而更像鴿派。」

報導指出，川普已開始向顧問與親信試探對攻擊發電廠與橋梁計畫的看法，並詢問他們：「你怎麼看『基礎設施日』？」

川普的談判團隊由副總統范斯、特使威科夫與庫許納組成，認為若情勢允許，應盡快促成協議。與此同時，以色列總理內唐亞胡、沙烏地阿拉伯與阿聯領導人，以及南卡羅萊納州聯邦參議員葛理翰等政治盟友，則敦促川普除非伊朗做出目前看來不太可能的讓步，例如重啟荷莫茲海峽或放棄所有高濃縮鈾，否則不應同意停火。

川普在6日記者會上表示，伊朗內部審議進展極為緩慢，已拖累談判進程，並指出在安全顧慮下，伊朗領導層難以有效溝通，甚至需要透過孩童傳遞訊息。一名消息人士稱，川普此言是指最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）對外聯繫並向下屬傳達指令的方式。

川普的顧問向調解方表示，總統需要看到伊朗釋出正面訊號，才會考慮延長期限。其中一人說：「我們目前正深陷談判之中，什麼都有可能發生。」另有兩名消息人士指出，一項針對伊朗能源設施的大規模美以聯合轟炸計畫已經準備就緒，只待川普下令。一名接近川普的美方消息人士則表示：「如果有協議，他會接受，但不清楚伊朗是否已準備好。在7日晚間8時之前，情勢都將非常緊繃。」

內唐亞胡 以色列 埃及

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