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中企賣情報 透過AI追蹤美軍動向

編譯廖振堯／綜合報導
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中國的科技公司利用AI追蹤美軍部署，並向客戶兜售。圖為在亞速爾群島上的美軍戰機。...
中國的科技公司利用AI追蹤美軍部署，並向客戶兜售。圖為在亞速爾群島上的美軍戰機。(歐新社)

伊朗戰爭爆發之際，西方和中國社交群媒體平台上出現大量熱門貼文，詳細披露了美軍基地裝備、航艦戰鬥群的動向，或是戰機集結準備空襲德黑蘭的詳細情況。這些情報來自一些與解放軍關聯的中國公司，它們結合人工智慧(AI)與開源資料，兜售美軍情資。雖然中國一直試圖撇清與伊朗戰爭有任何直接關係，但這些公司顯示出一個快速成長的新興市場，正利用這場衝突牟利。

華盛頓郵報報導，私人企業利用開源資料如航班追蹤、衛星圖像、航運數據來產生市場情報，這並非新鮮事，但中企快速成長的AI能力使得這些工具更加強大。覓熵科技(MizarVision)成立於2021年，便是如此彙編美國在中東基地的活動、追蹤海軍動向，並識別特定飛機與導彈防禦系統位置與數量。該公司並非中國軍方機構，但持有「國軍標」，也就是向解放軍提供服務的公司必須具備之認證。

網上流傳來自該公司的影像包括福特號(USS Gerald R. Ford)與林肯號(USS Abraham Lincoln)的航行路徑、中東數國的空軍基地內集結的飛機型號與數量等。其網站還聲稱在美國抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動前「數個月」就追蹤到了美軍集結，也聲稱能夠完全追蹤美軍亞太地區中程導彈的運輸過程。

覓熵科技發布的一些衛星照片似乎來自美國或歐洲供應商的商業圖像，例如太空科技公司Vantor、空中巴士(Airbus)，及疑似衛星公司星球實驗室(Planet Labs)。Vantor發言人表示不向中國實體出售任何衛星圖像；星球實驗室發言人表示覓熵科技並非其客戶，其發布的圖像也並非來自其衛星。空中巴士未發表評論。

另一家位於杭州的靖安科技，發布了一段據稱是兩架美國B-2A隱形轟炸機在戰事初期的通訊錄音，還聲稱「在AI眼中不存在絕對的隱形」，但後來刪除了該段錄音。

美國官員和前情報分析人士仍懷疑中國公司能夠滲透美國的隱蔽通訊系統，但警告這類公司崛起仍然令人擔憂，一位追蹤技術威脅的匿名美國官員稱「即便目前他們還未具備這種能力，更令人擔憂的是他們的意圖。」

中國的科技公司利用AI追蹤美軍部署，並向客戶兜售。圖為在亞速爾群島上的美軍戰機。...
中國的科技公司利用AI追蹤美軍部署，並向客戶兜售。圖為在亞速爾群島上的美軍戰機。(歐新社)

中國的科技公司利用AI追蹤美軍部署，並向客戶兜售。圖為在亞速爾群島上的美軍戰機。...
中國的科技公司利用AI追蹤美軍部署，並向客戶兜售。圖為在亞速爾群島上的美軍戰機。(歐新社)

中國的科技公司利用AI追蹤美軍部署，並向客戶兜售。圖為在亞速爾群島上的美軍戰機。...
中國的科技公司利用AI追蹤美軍部署，並向客戶兜售。圖為在亞速爾群島上的美軍戰機。(歐新社)

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