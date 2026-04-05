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民調：中國全球認可度 去年超越美國

記者黃國樑／綜合報導
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根據全球民調，中國國家主席習近平（右）的支持率高過美國總統川普。(美聯社)
根據全球民調，中國國家主席習近平（右）的支持率高過美國總統川普。(美聯社)

美國民調機構蓋洛普公司3日公布一項全球民調結果顯示，2025年中國在全球認可度方面超過美國，對中國領導力的支持率中位數為36%，領先美國5個百分點。

新華社報導，蓋洛普發布的新聞稱，儘管兩國都沒有獲得廣泛的支持，但中國在2025年的全球支持率超過了美國，中國領導人的支持率中位數為36%，而美國為31%。消息稱，中國對美國的5個百分點的優勢是蓋洛普近20年來記錄到的中國支持率的最大優勢。

它稱，近期的變化反映出美國支持率下降，而中國支持率上升。美國領導階層的支持率中位數從2024年的39%下降到2025年的31%，回落至先前低點，而中國的支持率則從32%上升到36%。同時，民眾對美國領導層的不滿率上升至創紀錄的48%，而對中國的不滿率則維持在37%不變。

蓋洛普公司稱，過去20年來，蓋洛普每年都會進行世界民意調查，要求每個受訪國家的居民對美國、中國、俄羅斯和德國這四個主要經濟或軍事強國的領導力進行評分。

最新民調結果是根據蓋洛普公司2025年在130多個國家進行的調查所得出；值得注意的是，這些結果早於2026年初的幾項重大事件，包括美國在1月退出66個國際組織以及2月底與伊朗爆發戰爭。

報導稱，從布希第二任期到川普第二任期，美國領導層的認可度在歷屆總統任期內波動較大。在川普第一任期的前兩年和最後兩年，認可度低至30%，而在2009年歐巴馬總統任期內，認可度高達49%。

川普 俄羅斯 民調

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