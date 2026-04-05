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CNN：中動武陰影 台掀資產外移潮

編譯周辰陽／綜合報導
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解放軍在台灣海峽的活動日趨積極，圖為美軍驅逐艦鍾雲號通過台海時，突遭解放軍導彈驅...
解放軍在台灣海峽的活動日趨積極，圖為美軍驅逐艦鍾雲號通過台海時，突遭解放軍導彈驅逐艦從船頭橫穿而過。(路透)

台灣面對中國日益升高的軍事壓力，政府已提高國防支出、延長義務役役期，並調整作戰演訓方式，同時也致力提升民眾應對衝突的能力，展現抵禦潛在入侵的決心。但部分民眾則有不同打算，開始轉移資產、申請外國護照，在海外尋求安全感。

CNN報導，台灣數十年來一直面臨與中國發生軍事衝突的可能性，但在中國國家主席習近平領導下，北京更積極主張統一，並透過實彈演習與模擬封鎖嚇阻「分裂勢力」。不過，移民顧問表示，政治不確定性也帶動更多人詢問移居海外的可能性。

51歲的葉先生三年前決定在新加坡開設銀行帳戶，並將五分之一資產轉移至海外，隨後申請土耳其國籍，並在九個月後為自己與妻子取得第二本護照。他認為，一旦台灣遭到攻擊，便能動用緊急資金，並利用土耳其護照自由出行。

在台北從事金融業的葉先生表示，發生這種情況的可能性不高，但一旦發生，損失將非常巨大，因此他認為應該預先準備備案。他還說，美國深陷中東衝突，局勢持續升高，全球對相關後果的不確定性，進一步削弱他對現有國際秩序的信心。「我們正在看到單極世界開始瓦解，沒有任何一個強權能主導局勢。」他說：「基本上，我的想法是，如果我要出國，就需要資金和護照；除此之外的事情，都不是我能控制的。」

葉先生表示，他將資金轉往海外的想法來自香港的朋友。數以萬計香港居民在國安打壓下離開，他看到中國共產黨加強對香港的控制，也擔心台灣未來可能面臨相同命運。

觀察俄烏戰爭，國防專家指出，台灣的一大啟示是民間抵抗對國家安全的重要性，但要判斷有多少人會留下來戰鬥並不容易。目前缺乏關於取得第二本護照或在海外開設帳戶人數的完整數據；此外，不同民調方法，以及民眾對台灣自身防衛能力或美國軍事支援的信心，也可能導致結果出現差異。

不過，路比國際移民顧問有限公司經理林先生表示，儘管過去兩年因地緣政治擔憂帶動的詢問量翻倍，但在衝突發生時離開並不容易。他說：「大家都希望能快速取得護照，以防萬一；但如果真的發生情況，甚至可能連搭飛機離開都不容易，仍需要某種程度的軍事協助。」

台灣預備役人員去年7月在桃園參加年度漢光演習的戰前訓練。(路透)
台灣預備役人員去年7月在桃園參加年度漢光演習的戰前訓練。(路透)

台灣面對中國日益升高的軍事壓力，政治不確定性也帶動更多人詢問移居海外的可能性。（...
台灣面對中國日益升高的軍事壓力，政治不確定性也帶動更多人詢問移居海外的可能性。（歐新社）

習近平 新加坡 護照

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