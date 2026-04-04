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美FCC擬禁止進口部分中國設備 持續擴大科技打擊

記者陳宥菘／即時報導
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美國聯邦傳播委員會（FCC）3日提議，禁止進口部分中國製造商設備。圖為華為參加2...
美國聯邦傳播委員會（FCC）3日提議，禁止進口部分中國製造商設備。圖為華為參加2025年在上海舉行世界人工智慧大會。（路透）

川普政府在5月中旬「川習會」前再度出招，擴大對中國資通訊設備的打擊。美國聯邦通信委員會（FCC）3日提議，在2022年已禁止華為、中興等中國廠商的新型號電子設備進口的基礎上，將禁令範圍擴大至過去已獲批准的設備，並指這有助於維護美國國家安全。

路透報導指出，這是華盛頓在2022年停止批准相關企業新型號設備後，進一步收緊對中國電子設備限制的最新舉措。

FCC早在2021年便將華為、中興通訊、海能達、海康威視和大華股份的電信及影像監控設備列入「受管制清單」，認定其設備對美國國家安全構成風險，並於隔年11月正式停止授權上述企業的新型號設備在美國銷售。

FCC目前正就「是否撤銷此前已獲批設備的授權」徵求意見。

FCC初步評估認為，禁止這些舊款設備繼續進口與銷售，對維護美國通信領域安全至關重要。FCC強調，此政策不影響美國用戶已購入並在使用的設備，但一旦新制實施，當局可能立即實施進口禁令，以防堵企業在政策空窗期集中搶運相關產品進入美國市場。

FCC是在去年10月以3：0的投票結果通過新規，除了阻止在「受管制清單」上的公司的設備獲得新批准，並首次允許在必要情況下得撤銷此前已獲批准的設備。

近年來，FCC持續加碼對中國科技產品的限制措施，包括去年12月禁止所有新型號的中國製無人機進口，以及上個月叫停所有中國製新款消費型路由器進入美國市場。

此外，FCC過去還曾以國家安全為由，撤銷中國電信商在美的「214條款」營運牌照，並於近期撤銷了對中國政府擁有或控制的測試實驗室的認可，以防止相關機構試圖掩蓋設備後門或操弄認證結果。

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