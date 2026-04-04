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川習會前 美首次向中國遣返1涉毒犯

記者陳宥菘／綜合報導
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圖為去年6月美方將122名中國籍非法移民遣返回中國。川普總統擬於5月中旬訪問北京...
圖為去年6月美方將122名中國籍非法移民遣返回中國。川普總統擬於5月中旬訪問北京、會晤中國國家主席習近平，日前美國向中方遣返移交一名涉毒逃犯。(取自ICE網站)

川普總統擬5月中旬訪問北京會晤中國國家主席習近平，日前移民海關執法局首次向中方遣返移交一名涉毒逃犯，展示美中禁毒執法合作的新成果。

中國中央電視台3日報導，日前，根據中國禁毒部門通報的線索，美國移民海關執法局將涉嫌走私販賣毒品的在美中國籍犯罪嫌疑人韓某某，通過移民執法合作管道遣返移交中方。報導表示，這是近年來美方向中方遣返移交的首名涉毒逃犯，標誌著中美禁毒執法合作取得新成果。

去年10月底的釜山「川習會」後，美國對中國加徵的芬太尼關稅降至10%，美中禁毒領域的執法合作升溫。中國公安部同年底稱，雙方積極開展禁毒合作，取得了顯著成效。雙方就多起案件開展聯合偵辦，且保持密切溝通交流。今年2月，第11屆美中禁毒情報交流會在美國舉行；湖北近日更通報已辦理涉芬太尼案件22起。

在遣返人員方面，美中之間近期較大規模的一次案例是在2025年6月，美國移民和海關執法局執行了一次「特殊高風險包機」行動，將122名中國籍非法移民遣返回中國，被遣返者當中，包括多名被判定犯下強姦、謀殺、販毒、人口走私、賄賂等「惡劣罪行」者。

值得一提的是，美中相互遣返人員，通常在川習會晤前後發生。在川普第一任期，2017年4月習近平前往海湖莊園與川普進行首次會晤後，美國同年6月將一名紅色通緝令中國籍嫌疑人遣返回北京；在川普同年11月回訪北京後不久，中國警方也從上海向美國遣返一名美籍逃犯。

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