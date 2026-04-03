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蓋洛普民調：2025中國全球認可度超過美國 領導力領先美5個百分點

記者黃國樑／即時報導
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蓋洛普公司最新全球民調結果顯示，2025年中國在全球認可度方面超過美國，對中國領...
蓋洛普公司最新全球民調結果顯示，2025年中國在全球認可度方面超過美國，對中國領導力的支持率中位數為36%，領先美國5個百分點。圖為去年12月，中國國家主席習近平在四川同法國總統馬克宏進行友好交流，兩國元首夫婦沿堰功道邊走邊談。(新華社)

美國民調機構蓋洛普公司3日發布的一項全球民調結果顯示，2025年中國在全球認可度方面超過美國，對中國領導力的支持率中位數為36%，領先美國5個百分點。

新華社報導，蓋洛普報告說，這是該民調機構近20年來記錄到中國在全球認可度上對美國領先幅度最大的一次。

蓋洛普發布的新聞稱，儘管兩國都沒有獲得廣泛的支持，但中國在2025年的全球支持率超過了美國，中國領導人的支持率中位數為36%，而美國為31%。消息稱，中國對美國的5個百分點的優勢是蓋洛普近20年來記錄到的中國支持率的最大優勢。

它稱，近期的變化反映出美國支持率下降，而中國支持率上升。美國領導階層的支持率中位數從2024年的39%下降到2025年的31%，回落至先前的低點，而中國的支持率則從32%上升到36%。同時，民眾對美國領導層的不滿率上升至創紀錄的 48%，而對中國的不滿率則維持在 37% 不變。

蓋洛普公司稱，過去二十年來，蓋洛普每年都會進行世界民意調查，要求每個受訪國家的居民對美國、中國、俄羅斯和德國這四個主要經濟或軍事強國的領導力進行評分。

最新結果是根據蓋洛普公司 2025 年在 130 多個國家進行的調查；值得注意的是，這些結果早於 2026 年初的幾項重大事件，包括美國在 1 月退出 66 個國際組織以及 2 月底與伊朗爆發戰爭。

報導稱，從布希第二任期到川普第二任期，美國領導層的認可度在歷屆總統任期內波動較大。在川普第一任期的前兩年和最後兩年，認可度低至30%，而在2009年歐巴馬總統任期內，認可度高達49%。

它提到，儘管中國的支持率仍然較低，但與其他國家相比變化不大，因為自2013年以來，習近平主席一直領導中國。 2025年，中國的支持率中位數上升至36%，高於過去二十年大部分時間裡約30%的典型水準。在最近一次調查之前，中國領導人的支持率曾兩度超過美國：一次是在布希政府時期，一次是在川普第一任期。

習近平 俄羅斯 川普

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