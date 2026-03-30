川習會談什麼？專家：川普恐怕還沒決定好交換條件

「美中經濟暨安全審查委員會」（U.S.-China Economic and Security Review Commission）委員米勒（Leland Miller）。（記者陳熙文／攝影）

美國總統川普預計5月中旬訪問北京，「美中經濟暨安全審查委員會」（U.S.-China Economic and Security Review Commission）委員米勒（Leland Miller）分析說，川習會 現在最大的問題是川普恐怕還沒有釐清希望拿什麼當作交換條件，與中國交涉。

川普原訂3月底訪問北京，與中國國家主席習近平會面，不過川普因為美國對伊朗的軍事行動決定推遲行程；白宮 日前宣布，川普預計改於5月14日至15日出訪北京。

白宮30日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，她預期內閣官員會在川普出發前訪問中國，指這是總統國際出訪的慣例，不過目前尚未擬定行程，李維特會與財政部 溝通之後對外說明。

在此之前，美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾於3月中旬與中國國務院副總理何立峰在巴黎會面，除了作為美中最新一輪的經貿會談，外界也普遍認為雙方會面是為了給美中領袖峰會鋪路，確定討論議題。

美國前副國務卿坎伯（Kurt Campbell）日前談及川習會，預期川普可能更專注在取得短期成果，包括中國購買美國農產品、加購波音飛機和更多的對美投資。

米勒受訪時表示，現在的問題是，川普希望中國做出許多採購承諾，但恐怕還不清楚自己想拿什麼條件出來交換，會是科技或投資誘因，還是在台灣立場上做出變動？米勒說，他預料川習會不會出現「大型交易」（grand bargain）。

米勒說，川普現在可能想要解決的問題是，如何拿出足夠的條件，讓習近平同意對美投資、採購，同時願意再度來訪美國，為美中關係創造前進的動能；不過米勒認爲說，川普政府恐怕還沒決定好他們願意犧牲什麼來與中國做交換。

米勒也評估說，中國恐怕沒有非常渴望促成川習會，但希望維持美中關係；米勒認為說，見或不見多取決於美方決定，如果美方不希望見面，中方也不會那麼積極。