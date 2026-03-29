美議員訪台 敦促通過國防特別預算

將訪問台灣的跨黨派參議員代表團由夏亨、匡希恆、提里斯和羅森組成。(美聯社)

金融時報報導，美國多位參議員 預計28日展開訪台行程，在中國軍事壓力升高之際展現對台灣的支持，期間將敦促立法院通過國防特別預算。

金融時報說，這個跨黨派參議員代表團由參院外交委員會民主黨籍首席議員夏亨(Jeanne Shaheen)和共和黨籍參議員匡希恆(John Curtis)率領，成員包括共和黨的提里斯(Thom Tillis)及民主黨的羅森(Jacky Rosen)。

報導說，這是自去年夏天以來首度有美國參議員訪台，正值賴清德 總統與民進黨力圖說服在野的中國國民黨籍立委通過至關重要的400億美元國防特別預算。這項立法將用於支應台灣計畫向美國國防企業採購武器費用，以助強化安全，因應中國軍方日益強勢的行徑。

此行也適逢川普 總統預計在數周後前往北京與中國國家主席習近平會談。「川習會」引發外界憂慮，擔心川普可能同意調整政策，削弱華府對台支持。

夏亨27日離開華府前告訴金融時報：「這是我們認為國會議員此行非常重要的原因之一，我們不僅要重申支持，也要說明為何看到台灣採取堅定自我防衛行動很重要。」

據報導，這些參議員除了拜會賴清德，也將與國民黨成員會面。夏亨表示，這次訪團將強調通過國防預算案的重要性，有助展現「台灣和(美國)國會議員同樣致力於維護自主的未來」。

匡希恆告訴金融時報，此行時機尤其重要，因為國防預算案進展停滯。匡希恆說：「台灣審議…賴政府的預算案至關重要。即便我們此行只是強調這件事的重要性，也已足以成為出訪的重要理由。」

報導說，近月來美國國會議員對台灣尚未通過預算表達失望，包括一些最支持台灣的議員。華府部分支持者擔心，若台灣無法通過自我防衛所需的法案，川普可能會降低協助意願。夏亨也說：「我擔心他(川普)是否會致力於強化美國對台支持，同時不削弱台灣主權。」

儘管華府有人揣測美方可能接受中國要求，在表述上改為「反對台灣獨立」，川普政府一再強調美國對台政策並無改變。

將訪問台灣的跨黨派參議員代表團由夏亨、匡希恆、提里斯和羅森組成。(路透)

將訪問台灣的跨黨派參議員代表團由夏亨、匡希恆、提里斯和羅森組成。(美聯社)

將訪問台灣的跨黨派參議員代表團由夏亨、匡希恆、提里斯和羅森組成。(路透)

將訪問台灣的跨黨派參議員代表團由夏亨、匡希恆、提里斯和羅森組成。(歐新社)