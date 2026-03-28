川習會臨近 川普吹噓：中國又下單大豆了 老鄉快買拖拉機

美國總統川普吹噓中國將購買更多美國大豆，並鼓勵農民去買更大的拖拉機。只不過他的說法並未得到美國官方數據支持。（路透）

盼著訪中已久的美國總統川普 ，近期頻頻為自己打造「貿易贏家」人設。綜合港媒報導，隨著他計畫的訪中日期乃至中期選舉臨近，川普正把「對中大豆出口」包裝成自己的貿易勝利，試圖向美國農民證明自己為他們爭取到了利益。他吹噓中國將購買更多美國大豆，並鼓勵農民去買更大的拖拉機。只不過他的說法並未得到美國官方數據支持。

南華早報報導，農民是美國選舉的關鍵票倉，但如今他們卻因川普的關稅政策以及與伊朗持續的戰爭而遭受打擊。報導稱，隨著播種季臨近，美國豆農們仍不確定中國是否會繼續採購。

川普27日在白宮對農民和牧場主宣稱，「多虧了我們的貿易協定，你們現在正向中國出口超過400億美元的美國大豆。」這一增長是他親自爭取來的，還鼓勵他們「去買更大的拖拉機」。

川普進一步指出，他和中國原本有一個2000萬噸的協議，他說「能幫我個忙嗎？那可是個大地方。能不能把它翻倍？能不能從2000萬噸變成4000萬噸？」於是他們說，「好吧，答應你。」

這一數據尚未得到美國農業部證實。

觀察者網報導，大豆是中美經貿關係的壓艙石，凸顯雙方高度相互依存。2025年，川普重返白宮後再度挑起關稅爭端，中方一度暫停採購美國大豆；同年10月雙方達成貿易休戰，美方稱中方承諾繼續購買美國大豆。

根據中國海關數據，中國在1月和2月僅進口了149萬噸美國大豆，與上年同期相比暴跌超過80%。但需要注意的是，中國的數據只反映實際到港量，這代表並不包括美國方面報告的「已售出但尚未交付」的貨物。

相比之下，中國從巴西進口的大豆年增82%，達到656萬噸。

美國農業部上周公布的數據顯示，截至2月，中國已經購買或裝運了1080萬噸美國大豆，另有219萬噸被出售給「未知目的地」。雖然中方企業經常使用這一標注方式，但這些貨物最終是否運往中國，目前仍不明確。

外界認為，農業是美方核心訴求，中美都希望在更廣泛的貿易談判中獲取籌碼。與此同時，美國農民們期望著川普訪中能夠幫助恢復並擴大進入中國市場的機會。

美國大豆協會首席執行官森斯基的26日的一場活動上表示，美國大約一半的大豆產量都用於出口，農民需要「穩定的貿易」和「新的市場」。

伊利諾州大豆農民巴特曼則表示，中國是他最大的買家。「我們感謝他們的生意，我們也希望這種關係未來能夠繼續。」

但巴特曼警告，由於伊朗戰事引發的供應鏈中斷，化肥價格已經上漲超過40%，這正迫使一些農民從玉米等高耗肥作物轉向大豆，從而進一步增加大豆過剩。