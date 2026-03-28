我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魯比歐：美伊戰爭不動用地面部隊 估在4周內結束

川習會臨近 川普吹噓：中國又下單大豆了 老鄉快買拖拉機

中槓美301發起貿易壁壘調查 王文濤見美代表籲「向前看」

記者陳湘瑾黃國樑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國商務部部長王文濤(右)26日在喀麥隆雅溫德出席世貿組織第14屆部長級會議期間，會見美國貿易代表葛里爾。(取自中國商務部網站)
中國商務部部長王文濤(右)26日在喀麥隆雅溫德出席世貿組織第14屆部長級會議期間，會見美國貿易代表葛里爾。(取自中國商務部網站)

中國商務部宣布，美國貿易代表辦公室接連對中發起301調查，中方為堅決維護中國相關產業利益，依法對等發起兩項貿易壁壘調查。

中國商務部27日公告，對美國破壞全球產供鏈相關做法和措施、阻礙綠色產品貿易相關做法和措施發起貿易壁壘調查。

針對「美國破壞全球產供鏈相關做法和措施」一案，中國商務部表示，美國在貿易相關領域實施大量嚴重破壞全球產供鏈的做法和措施，包括但不限於：限制或禁止中國產品進入美國市場、限制或禁止高新技術產品對華出口，以及限制或禁止關鍵領域雙向投資等。

另一案「美國阻礙綠色產品貿易相關做法和措施」，則是美國在貿易相關領域實施多項阻礙綠色產品貿易的做法和措施，包括但不限於：限制綠色產品對美出口、減緩新能源項目部署、限制綠色產品相關技術合作等，並對中國電動汽車徵收100%、鋰電池25%、太陽能電池50%‌的關稅。

中國商務部在這兩案中都提到，上述做法和措施可能嚴重損害中國企業的貿易利益，其中部分措施涉嫌違反世貿組織規則等中美兩國共同締結或參加的經濟貿易條約或協定。

這兩案的調查期限自立案決定公告之日起六個月內結束，特殊情況下可以延長，但延長期不得超過三個月。

中國商務部隨後在官網以「發言人答記者問」形式表示，美國貿易代表辦公室3月12日以「產能過剩」為由對中國等16個經濟體發起301調查，又於3月13日以「未有效禁止強迫勞動產品進口」為由對中國等60個經濟體發起301調查。中方對此強烈不滿，堅決反對。

中國商務部部長王文濤26日在喀麥隆雅溫德出席世貿組織第14屆部長級會議期間，會見美國貿易代表葛里爾時表示，中美應保持密切溝通，共同「向前看」。但他也就美方以所謂「產能過剩」和「未禁止進口強迫勞動產品」為由，對包括中國在內的多個經濟體發起301調查等表達嚴正關切。

消息稱，王文濤表示，習近平主席指出，經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而不是絆腳石和衝突點。

今年1月在比利時布魯塞爾車展上，觀眾參觀中製比亞迪汽車。中國指控美國對中製電動汽...
今年1月在比利時布魯塞爾車展上，觀眾參觀中製比亞迪汽車。中國指控美國對中製電動汽車徵收100%關稅，將對等發起貿易壁壘調查。(新華社)

習近平

上一則

旅客提前到機場 安檢排更長 機場：只需提前90分鐘到

下一則

沉迷「爆炸片」？川普戰情室狂播轟炸畫面 外界憂戰爭決策受影響

延伸閱讀

反制美301調查 中國接連發起兩項貿易壁壘調查

反制美301調查 中國接連發起兩項貿易壁壘調查
墨西哥對中國加徵關稅 北京認定構成貿易壁壘

墨西哥對中國加徵關稅 北京認定構成貿易壁壘
墨西哥考慮審查中國投資 中反擊：將公布對墨貿易壁壘調查

墨西哥考慮審查中國投資 中反擊：將公布對墨貿易壁壘調查
WSJ：川普對中策略轉為務實交易 追求巨額承諾

WSJ：川普對中策略轉為務實交易 追求巨額承諾

熱門新聞

前聯邦調查局局長​穆勒。(美聯社資料照)

穆勒辭世 川普：我很高興他死了

2026-03-21 14:19
美國總統川普17日在白宮。(歐新社)

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

2026-03-22 21:30
川普總統。(路透)

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

2026-03-21 17:01
川普總統與中國國家主席習近平2025年10月30日在南韓釜山會面。（路透）

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

2026-03-26 13:17
美國總統川普。美聯社

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

2026-03-26 13:31
美國中東特使威科夫（右）和伊朗外交部長阿拉奇（左）組圖。（美聯社）

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

2026-03-24 06:11

超人氣

更多 >
國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲

國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲
李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務

李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務
李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡

李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡
全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了

全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了
劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大

劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大