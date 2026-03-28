中槓美301發起貿易壁壘調查 王文濤見美代表籲「向前看」

中國商務部部長王文濤(右)26日在喀麥隆雅溫德出席世貿組織第14屆部長級會議期間，會見美國貿易代表葛里爾。(取自中國商務部網站)

中國商務部宣布，美國貿易代表辦公室接連對中發起301調查，中方為堅決維護中國相關產業利益，依法對等發起兩項貿易壁壘調查。

中國商務部27日公告，對美國破壞全球產供鏈相關做法和措施、阻礙綠色產品貿易相關做法和措施發起貿易壁壘調查。

針對「美國破壞全球產供鏈相關做法和措施」一案，中國商務部表示，美國在貿易相關領域實施大量嚴重破壞全球產供鏈的做法和措施，包括但不限於：限制或禁止中國產品進入美國市場、限制或禁止高新技術產品對華出口，以及限制或禁止關鍵領域雙向投資等。

另一案「美國阻礙綠色產品貿易相關做法和措施」，則是美國在貿易相關領域實施多項阻礙綠色產品貿易的做法和措施，包括但不限於：限制綠色產品對美出口、減緩新能源項目部署、限制綠色產品相關技術合作等，並對中國電動汽車徵收100%、鋰電池25%、太陽能電池50%‌的關稅。

中國商務部在這兩案中都提到，上述做法和措施可能嚴重損害中國企業的貿易利益，其中部分措施涉嫌違反世貿組織規則等中美兩國共同締結或參加的經濟貿易條約或協定。

這兩案的調查期限自立案決定公告之日起六個月內結束，特殊情況下可以延長，但延長期不得超過三個月。

中國商務部隨後在官網以「發言人答記者問」形式表示，美國貿易代表辦公室3月12日以「產能過剩」為由對中國等16個經濟體發起301調查，又於3月13日以「未有效禁止強迫勞動產品進口」為由對中國等60個經濟體發起301調查。中方對此強烈不滿，堅決反對。

中國商務部部長王文濤26日在喀麥隆雅溫德出席世貿組織第14屆部長級會議期間，會見美國貿易代表葛里爾時表示，中美應保持密切溝通，共同「向前看」。但他也就美方以所謂「產能過剩」和「未禁止進口強迫勞動產品」為由，對包括中國在內的多個經濟體發起301調查等表達嚴正關切。

消息稱，王文濤表示，習近平 主席指出，經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而不是絆腳石和衝突點。