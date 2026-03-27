WSJ揭露川普當年曾對習稱「可搞定蔡英文」中方驚訝

美國總統川普（右）2017年11月首度以總統身分訪問中國，中國國家主席習近平（左）在北京歡迎他到訪。（路透）

華爾街日報25日報導，台灣問題是美中關係最危險的引爆點。過去50年來，美國總統大致遵循一套精心設計的外交規範。但中國國家主席習近平正押注美國總統川普 已準備好打破這套既有劇本。

川普驚人之語 習一度認為是衝動

早在2017年川普第一任首度訪中時，北京就隱約察覺他對台灣的看法比歷任美國總統更具「交易性」。前美國官員說，他甚至提出協助習近平與台灣時任總統蔡英文談判台灣地位問題。

該官員還說，川普當時對習近平明言，「我認識她，你懂的。我可以幫忙搞定這個女人。」（I know her, you know,I can help with this woman.）

川普總統(左)2016年勝選時，曾接聽台灣時任總統蔡英文(右)的道賀電話，引起中方抗議。（美聯社）

中方對此感到驚訝。接近北京決策圈的人士說，上述提議過於令人費解，以至於習近平一度認為，川普這番話不過是衝動。在川、習首次以美中領袖會面前，川普也曾打破慣例，接聽蔡英文祝賀他當選總統的電話，並質疑美國的「一中政策 」。

上述官員轉述的川普說法此前未曾披露，北京最終選擇忽略，並回到傳統外交用語處理台灣議題。

川普對台態度 仍存不確定性

知情人士說，習近平認為川普不願捍衛台灣，尤其在美國因當前中東情勢而將大量軍事資產抽離亞洲、持續分散華府 對北京注意力下；華府雖仍支持台灣，但川普對台態度的不確定性，已使北京看到操作空間。川普多次指控台灣「偷走」美國晶片業，去年一度對台灣輸美商品加徵高關稅，相關舉動曾引發台灣官員恐慌。

美高官：「川習會」恐對北京讓步

一位美國高官說，川普可能在此次「川習會」尋找一個「中間點」，在台灣議題上對習近平做出一定程度的讓步。但多位分析家提醒，此舉將被視為北京的勝利。

接近北京決策圈人士說，習近平將測試能否說服川普將美國立場從「不支持」台獨轉為「反對」台獨，也可能推動將美方長期主張的「和平解決」，改為北京偏好的「和平統一」。

習近平也曾對川普前任的拜登做出類似嘗試。習近平2023年與拜登在美國舉行「拜習會」時，曾呼籲美國「支持中國和平統一」，但拜登團隊並未接受。對北京而言，即使美方只是在言語上做出小幅讓步，也將是重大的心理勝利，可能改變台灣內部的風向，讓「某種形式的統一不可避免」想法升溫。但習近平並不打算讓川普親自介入兩岸未來的談判。

今年初習近平對台開始採用新的論述方式，將併吞台灣稱為最終落實1945年二戰後的相關宣言等國際協議。知情人士說，他在此次川習會可能試圖將賴清德總統提出的兩岸互不隸屬說法，界定為具挑釁意味的「新兩國論」，並描述為造成區域不穩的因素。尤其在北京去年以報復性措施成功反制川普政府的一連串高關稅攻勢後，習近平自認已摸透川普。