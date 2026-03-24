華府智庫：川習會雖延後 但北京將拿台灣議題施壓華府

川普總統延後訪問北京，華府智庫預料川習會仍將談到台灣。（路透資料照片）

川普 總統因美國對伊朗的軍事行動而延後訪問北京，華府智庫預料川習會 仍將談到台灣，並認為中方會施壓，要求美國在台灣議題上做出讓步，盼川普發言反對台獨，以影響中華民國總統賴清德的執政。

川普日前指出，中國已經同意川普訪問北京的行程改期，擬延後約一個半月的時間，華府智庫布魯金斯學會(Brookings Institution)23日以「美國對台政策的不同路線」(Pathways for America’s Taiwan policy )為題舉行座談會，華府智庫「外交關係協會」(Council on Foreign Relations)研究員薩克斯(David Sacks)指出，他預期川普在川習會中會遭到北京施壓，對台灣做出讓步。

薩克斯認為說，川普見習近平 不談到台灣的機會微乎其微，並表示，他對習近平在去年南韓的川習會中沒有提到台灣，並未感到驚訝，他指美中領袖當時更有興趣討論經濟議題，同時設法降溫美中情勢；薩克斯也說，他認為習近平當時忍住不提台灣，計畫等到川普北京行再出手是聰明之舉。

薩克斯分析說，中方期待川普宣布反對台獨或支持兩岸統一，並認為，如果川普當真做出如是發言，將會造成很大的影響，指中方殷切期盼川普這麼做，因為這不僅會破壞賴清德的執政和在台灣的支持，也可能衝擊台灣國防特別預算的審查，以及有意義的方式投資國防發展的政策。

同時，薩克斯表示，若川普依中方的期待做出發言，恐會延續台灣內部對美國的質疑，懷疑美國是否仍是台灣可靠的夥伴。