我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郎朗現身巴黎和外國博主鬥琴 還騰出1隻手玩魔方

又是內線？「預測」美攻伊朗海賺8.5萬的帳號 押注下周達停火

華府智庫：川習會雖延後 但北京將拿台灣議題施壓華府

記者陳熙文／華盛頓報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統延後訪問北京，華府智庫預料川習會仍將談到台灣。（路透資料照片）
川普總統延後訪問北京，華府智庫預料川習會仍將談到台灣。（路透資料照片）

川普總統因美國對伊朗的軍事行動而延後訪問北京，華府智庫預料川習會仍將談到台灣，並認為中方會施壓，要求美國在台灣議題上做出讓步，盼川普發言反對台獨，以影響中華民國總統賴清德的執政。

川普日前指出，中國已經同意川普訪問北京的行程改期，擬延後約一個半月的時間，華府智庫布魯金斯學會(Brookings Institution)23日以「美國對台政策的不同路線」(Pathways for America’s Taiwan policy )為題舉行座談會，華府智庫「外交關係協會」(Council on Foreign Relations)研究員薩克斯(David Sacks)指出，他預期川普在川習會中會遭到北京施壓，對台灣做出讓步。

薩克斯認為說，川普見習近平不談到台灣的機會微乎其微，並表示，他對習近平在去年南韓的川習會中沒有提到台灣，並未感到驚訝，他指美中領袖當時更有興趣討論經濟議題，同時設法降溫美中情勢；薩克斯也說，他認為習近平當時忍住不提台灣，計畫等到川普北京行再出手是聰明之舉。

薩克斯分析說，中方期待川普宣布反對台獨或支持兩岸統一，並認為，如果川普當真做出如是發言，將會造成很大的影響，指中方殷切期盼川普這麼做，因為這不僅會破壞賴清德的執政和在台灣的支持，也可能衝擊台灣國防特別預算的審查，以及有意義的方式投資國防發展的政策。

同時，薩克斯表示，若川普依中方的期待做出發言，恐會延續台灣內部對美國的質疑，懷疑美國是否仍是台灣可靠的夥伴。

川習會 習近平 川普

上一則

ICE進駐各大機場支援 川普指示值勤不戴面罩

下一則

暴力事件增 川普官員搶住軍方官舍 米勒妻入住後感謝川

延伸閱讀

美智庫學者籲國民黨：爭取川普政府的信心 否則有損對中談判能力

美智庫學者籲國民黨：爭取川普政府的信心 否則有損對中談判能力
學者：「川習會」不對台主權交易 習近平權力穩固無需動武

學者：「川習會」不對台主權交易 習近平權力穩固無需動武
WSJ：攸關台灣命運 川普傳可能在川習會口頭承諾1件事

WSJ：攸關台灣命運 川普傳可能在川習會口頭承諾1件事
白宮：中國同意延後川普北京行 英媒稱川習或在5月會面

白宮：中國同意延後川普北京行 英媒稱川習或在5月會面

熱門新聞

前聯邦調查局局長​穆勒。(美聯社資料照)

穆勒辭世 川普：我很高興他死了

2026-03-21 14:19
F-35戰機檔案照。（路透）

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

2026-03-19 13:05
美國總統川普17日在白宮。(歐新社)

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

2026-03-22 21:30
川普總統。(路透)

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

2026-03-21 17:01
司法部19日起訴與美超微相關的三名人士，涉嫌違法向中國提供先進技術，其中包括美超微的共同創辦人廖益賢。（本報資料照片）

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

2026-03-20 05:50
川普總統(右)16日與眾院議長強生(左)一同出席甘迺迪中心董事會，對媒體發言時談到鄧恩病情。(美聯社)

川普曝光議員病情「他快死了」 還擔心眾院少一票

2026-03-16 20:13

超人氣

更多 >
紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了
TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟
越南祖母加這調料 白米飯吃光光

越南祖母加這調料 白米飯吃光光
大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯

大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯
美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒

美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒