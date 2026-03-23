美智庫學者籲國民黨：爭取川普政府的信心 否則有損對中談判能力

德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（右）。(記者陳熙文／攝影)

假如國民黨 2028年重返執政，美國智庫學者認為說，中國到時可能強迫國民黨政府與中國展開政治談判，甚至要求國民黨政府達成長期協議，致國民黨政府於非常尷尬的位置；美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）則呼籲說，國民黨應該爭取川普政府的信心，否則有損未來對中談判的能力。

美國華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）23日以「美國對台政策的不同路線」（Pathways for America’s Taiwan policy ）為題舉行座談會。

針對有人詢問說，若國民黨在2028年重返執政，這將會如何影響中國對台的態度和兩岸關係？德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀認為，北京方面未能在馬政府時期如願，未來仍希望爭取與台灣進行政治談判；葛來儀認為說，中國有可能逼迫國民黨政府同意這麼做。

葛來儀認為說，中國不但有可能恢復許多在馬政府時期達成的兩岸協議，最終也可能用不同的強迫方法，試圖與台灣達成長期的協議，其效力恐延續到那一任國民黨政府下台之後；葛來儀表示，中國的態度恐讓國民黨陷入非常尷尬（awkward）的局面，同時在台灣社會難以達成共識的情況下，要求政府針對這些議題凝聚更大的共識。

華府智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）研究員薩克斯（David Sacks）也表示，兩岸之間在技術領域上多半已經達成協議，這讓接下來可能執政的國民黨政府面臨與馬政府不同的處境；薩克斯表示，馬政府可以在技術和文化領域不斷與中國達成協議，以彰顯兩岸關係更進一步，但新的國民黨政府恐沒有這樣的餘裕。

假如國民黨政府在2028年贏得大選，薩克斯指出，北京到時的耐性恐怕已經用盡，希望與台灣展開政治對談。

至於這樣會造成什麼樣的結果，薩克斯認為這取決於國民黨的總統當選人是誰，是出自國民黨主席鄭麗文 的派系，還是台中市長盧秀燕出線，或者是其他人選？薩克斯表示，國民黨針對兩岸議題和台美關係，內部也有很多辯論和掙扎，以期在2028年大選中贏得民眾支持；薩克斯說，這就要看國民黨最後怎麼決定。

韓儒伯23日在印太安全研究所（Institue for Indo-Pacific Security）的座談會中則表示，如果國民黨上台，他相信台灣的國防政策不會改變，指雖然國民黨對中國的看法不同，但國民黨表現出，他們在美國的壓力之下，仍願意修改其路線；韓儒伯認為說，美國國會近期的壓力，對國民黨在國防特別預算的審查上有重大的影響。

韓儒伯並表示，2028年台灣總統大選落幕的時候，美國總統川普仍在任，呼籲國民黨不該「失去川普」（lose Trump）；倘若國民黨接下來3年的舉動讓川普政府對國民黨失去信心，將破壞國民黨未來與中國談判的能力。