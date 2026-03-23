我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普午夜發1句話 最後通牒倒數20小時…暗示美軍將重拳出擊？

紐約驚傳客機與消防車碰撞 網傳有人員死傷 機頭撞爛畫面曝

國會報告：中藉捐款、安插人事 掌控聯合國

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯合國大樓。(美聯社)
聯合國大樓。(美聯社)

眾院美國與中共戰略競爭特別委員會日前發布調查報告，指稱中國藉由捐款、掌握聯合國關鍵職位，以及在聯合國維和部隊體系策略性地部署其軍隊來擴張影響力。

上述委員會日前發布共34頁的「中國重塑聯合國策略內幕」報告，寫道中國「如何操控其在聯合國的地位，以損害美國利益，並推進自身的國際企圖心」。

該委員會主席、共和黨籍聯邦眾議員穆勒納爾(John Moolenaar)聲稱，該調查顯示，「中國正為了一己戰略目標而操控聯合國；在關鍵職位安插自己人、資助旨在對抗美國的倡議，並部署聯合國軍隊以保護其海外商業利益」。

據該報告，中國在聯合國年度總預算中的占比，已從2006年的2.053%，大幅增至今年的20.004%，僅次於美國的22%。

中方官員則視之為中國已具「世界和平建造者」及「國際秩序維護者」地位的證明，這種論述除了讓北京得以自我宣傳為支持國際秩序的主要多邊合作夥伴，還能引導多邊體系朝對其有利的方向發展。

報告指，中國並透過為其人員謀取聯合國關鍵職位，以掌控重要機構來推進國家目標。中國政府將自己人安插在與中國優先事項密切相關的聯合國重要或高階職位中，像負責監督聯合國經濟發展倡議或非洲區域計畫的職位，均直接攸關中國「一帶一路」倡議的核心要素。

中國也策略性地在聯合國維和體系中，將其武裝部隊派至具經濟與戰略利益的國家和地區；還利用政府主導型非政府組織(GONGOs)作為向聯合國體系注入北京對外國政治影響力的手段。

一帶一路 眾院 聯合國

上一則

時代雜誌點名 6國防承包商因伊朗戰爭獲利

下一則

分析：關稅戰後…美中擬建新機制規範雙邊貿易談何容易

延伸閱讀

王毅與法國總統外事顧問通話：不義之戰不應繼續下去

王毅與法國總統外事顧問通話：不義之戰不應繼續下去
中國官媒罕見公布「逮捕芬太尼毒販」 美官員：希望看到定罪

中國官媒罕見公布「逮捕芬太尼毒販」 美官員：希望看到定罪
王毅通話英外相 籲中東立即停火、重啟外交談判

王毅通話英外相 籲中東立即停火、重啟外交談判
林佳龍：台灣戰略重要性日增 成印太和平穩定樞紐

林佳龍：台灣戰略重要性日增 成印太和平穩定樞紐

熱門新聞

前聯邦調查局局長​穆勒。(美聯社資料照)

穆勒辭世 川普：我很高興他死了

2026-03-21 14:19
F-35戰機檔案照。（路透）

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

2026-03-19 13:05
川普總統。(路透)

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

2026-03-21 17:01
司法部19日起訴與美超微相關的三名人士，涉嫌違法向中國提供先進技術，其中包括美超微的共同創辦人廖益賢。（本報資料照片）

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

2026-03-20 05:50
川普總統(右)16日與眾院議長強生(左)一同出席甘迺迪中心董事會，對媒體發言時談到鄧恩病情。(美聯社)

川普曝光議員病情「他快死了」 還擔心眾院少一票

2026-03-16 20:13
國家反恐中心主任肯特檔案照。（美聯社）

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

2026-03-17 10:27

超人氣

更多 >
亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」
眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上
伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了
「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害
川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描

川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描