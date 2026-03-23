美對台軍售開始交貨 F-16V今年先交付 MQ-9B也將交機

台國防副部長 體驗無人機操控 台灣國防部22日發出新聞稿，貼出國防部副部長徐斯儉在MQ-9B無人機飛控座，親自體驗操控的照片。(圖／台灣國防部提供)

路透發自台北消息，台灣國防部 表示，在高級防務官員訪問美國後，延遲交付的F-16V戰機將於今年開始交付，且生產已「全面達產」。

台北立院外交及國防委員會23日開審朝野版本「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，國防部於21日、22日，連續兩天拋出國防部副部長徐斯儉 在美國視察F-16生產線，以及主持MQ-9B無人機交機的消息，被解讀「助攻」政院版條例草案。

預計編列1.25兆台幣（約390萬美元）特別預算的行政院版特別條例草案中，對美軍購以外的部分，原本官方對外諱莫如深，如今隨著立院開審而公開。

國防部22日晚發布照片，標明徐斯儉與駐美代表俞大㵢、空軍副參謀長田忠儀，16日參觀洛克希德馬丁公司生產線，了解F-16戰機進行「驗收飛行測試」狀況，並在完成組裝之戰機前合影。國防部強調，完成廠方驗收的戰機，將由美國政府進行最後驗收飛行，今年可啟動飛交返國作業。

國防部22日再度宣布，徐斯儉一行於17日，參加MQ-9B高空無人偵察機的交機典禮。徐、俞兩人並坐上飛控座，親身體會MQ-9B的強大即時偵蒐能力。國防部指出，台方向美軍購四架MQ-9B，今年與明年將各交機兩架。

然而，國防部發布照片中，與徐斯儉合影的6727號「完成組裝」F-16，駕駛艙內沒有座椅。消息人士指出，這批F-16的彈射椅由馬丁貝克公司承製，也出現交貨延宕問題。

路透報導則指出，面對來自中國日益增長的軍事威脅，台灣一直抱怨從其最重要的國際支持者和武器供應商美國訂購的武器交付多次延遲。

美國在2019年批准向台灣出售價值80億美元的洛克希德·馬丁公司F-16戰機，該交易將使台灣的F-16機隊規模超過200架，但該項目遭遇了包括軟件問題在內的多重困難。

洛克希德·馬丁公司在一份聲明中表示，已派遣數百名人員組裝剩餘的戰機，「零部件供應和人力方面均無瓶頸；生產正以兩班倒的方式全面達產。」

洛克希德·馬丁公司表示，致力於「提供先進的威懾能力，支持台灣的安全目標。」並稱，「我們將繼續與美國政府密切合作，在可能的情況下加快交付進度。」

台國防部表示，由於F-16V是專為台灣量身定製的新機型，仍需持續進行試飛以調試系統，且測試必須謹慎進行。國防部提到，戰機將由美國政府進行最後驗收飛行。