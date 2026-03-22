我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第二大道地鐵延伸工程 MTA擬續推進

紐約生存手冊／撿到別人錢包據為己有 違法

美國計劃推遲川習會到伊朗戰爭結束後？ 白宮這樣說

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
白宮據傳正向他國官員傳達，在伊朗戰爭結束之前，將不會安排川習會。白宮否認傳聞，並稱峰會日期很快會對外公布。圖為川習兩人去年10月在APEC峰會場邊的合照。 （路透）
白宮據傳正向他國官員傳達，在伊朗戰爭結束之前，將不會安排川習會。白宮否認傳聞，並稱峰會日期很快會對外公布。圖為川習兩人去年10月在APEC峰會場邊的合照。 （路透）

美國媒體Politico報導，川普政府向外國官員表示，在伊朗戰爭結束以前，不會重新安排川普與中國領導人習近平的峰會。白宮否認這個消息，但政府官員對舉行時間說法不一。

一名知悉峰會籌備狀況的駐華府外交官證實，川普政府已清楚表明「下次川習會的日期，將只會在伊朗衝突的激烈階段結束後提出」。另一名聽取過白宮峰會籌備簡報的人士也表示，政府已發布了這樣的時程表。

美國國務院將該媒體的詢問轉給了白宮。白宮否認這樣的峰會時程與伊朗戰爭有關。白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示：「這是假新聞。美國和中國正就重新安排川普總統的訪問時程進行富有成效的討論，並即將對外宣布。」

中國大使館則表示，中方對於峰會時程的可能延期「沒有可提供的資訊」。

期盼已久的川習會原本計劃在3月底進行，但川普16日表示，這場會議將會延後「一個月或者更多」，因為「我們現在有場戰爭正在發生」。他19日又再表示，這場峰會將在「約一個半月內」登場。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）18日向記者表示，川習會可能要到5月以後才有機會舉辦。「總統5月須在國內處理要事，而習主席也是個大忙人，因此我們將會盡我們所能盡速敲定峰會時間」。

國務院 習近平 川普

上一則

全美機場塞爆 馬斯克出手：願在預算僵局期間發薪水給TSA員工

延伸閱讀

戰火不息 川習會延至伊朗衝突結束？白宮否認：美中持續磋商

戰火不息 川習會延至伊朗衝突結束？白宮否認：美中持續磋商
白宮：中國同意延後川普北京行 英媒稱川習或在5月會面

白宮：中國同意延後川普北京行 英媒稱川習或在5月會面
分析：若非台灣與伊朗問題 高市會川普「會是慶祝活動」

分析：若非台灣與伊朗問題 高市會川普「會是慶祝活動」
川普對伊朗開戰又要2000億元？傳國防部向國會要錢 恐難過關

川普對伊朗開戰又要2000億元？傳國防部向國會要錢 恐難過關

熱門新聞

前聯邦調查局局長​穆勒。(美聯社資料照)

穆勒辭世 川普：我很高興他死了

2026-03-21 14:19
F-35戰機檔案照。（路透）

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

2026-03-19 13:05
軍事史學者奧布萊恩（Phillips O'Brien）表示，川普政府對伊朗開戰犯了一連串的錯誤，包括太輕敵，以致如今在美伊戰爭中騎虎難下，徒然成為北京的笑柄。（美聯社）

伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤

2026-03-14 12:20
司法部19日起訴與美超微相關的三名人士，涉嫌違法向中國提供先進技術，其中包括美超微的共同創辦人廖益賢。（本報資料照片）

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

2026-03-20 05:50
川普總統(右)16日與眾院議長強生(左)一同出席甘迺迪中心董事會，對媒體發言時談到鄧恩病情。(美聯社)

川普曝光議員病情「他快死了」 還擔心眾院少一票

2026-03-16 20:13
國家反恐中心主任肯特檔案照。（美聯社）

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

2026-03-17 10:27

超人氣

更多 >
專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水
伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊

伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」