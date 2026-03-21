美伊開戰6天便耗盡數年飛彈產量 FT：美軍庫存急縮恐削弱台海嚇阻力

洛克希德馬丁每年僅能交付數百枚「聯合空對地遠距攻擊飛彈」（JASSM）。(美聯社)

英國金融時報報導，伊朗戰爭正大量消耗美國遠程巡弋飛彈的庫存，如此情況將使台灣在對岸來犯的處境更加脆弱。

台灣防部官員告訴金融時報報導，首要擔心的是，美軍正大量消耗各界預期可用於削弱對台攻勢的彈藥，也減損了嚇阻能力。

台灣國安官員則表示，如果美國「花太多時間在其他（戰場）上投入過多資源，最終將會造成失衡」。

戰略與國際研究中心（CSIS）上周估計，美國在伊朗戰爭開戰的前六天內，共發射了786枚「聯合空對地遠距攻擊飛彈」（JASSM），以及319枚由艦艇發射的戰斧巡弋飛彈，這兩款飛彈的消耗量相當於數年的產量。

國防專家表示，這兩種飛彈可以從敵方防空圈外發射，降低戰機或軍艦所承受的風險，因此在台海衝突中都具有關鍵作用。

麻省理工學院（MIT ）亞洲安全問題專家何理凱（Eric Heginbotham）指出，這些彈藥原本都是為了對付中國而採購。何理凱 2023 年起共同參與籌備了多場模擬美中因台灣爆發衝突的兵棋推演。

他說：「真的沒人料到，在一場無關的戰爭或是選擇性的戰爭中，特別是這種規模的戰事，會耗盡如此大部分的庫存。」

在CSIS與MIT於2023年共同舉行的台海兵棋推演中，參與者模擬，在短短數周內就耗盡了美軍所有的JASSM庫存，目標是擊沉位於港口內的人民解放軍船艦以癱瘓入侵的艦隊，並打擊中國的空軍基地。

美國官方並未公開披露多數飛彈的庫存數量或部署位置。根據預算文件顯示，美國空軍截至2023年共採購了5569 枚JASSM，並在2024年和2025年分別增購了1140枚和450枚。

然而，目前不清楚實際交付的數量，供應商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）每年僅能交付數百枚，且交貨進度約較採購期程落後三年。