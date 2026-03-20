2027無計畫攻台？北京促美停止炒作：台灣問題是中國內政

美國國家情報總監辦公室最新的「情報社群年度威脅評估」認為，中共 現階段並未計畫在2027年入侵台灣，也未確定統一時間表。中國外交部對此回應「台灣問題是中國內政」，不容外部勢力干涉。

中國外交部發言人林劍在記者會上回應，指「台灣問題是中國內政，如何解決台灣問題完全是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉」。

他強調，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，在台灣問題上謹言慎行。同時，美方有關機構和人士應摒棄意識形態偏見和冷戰零和思維，端正對華認知，停止炒作「中國威脅論」。

去年底美國國防部「中國軍力報告」稱共軍 正穩步推進2027年必須具備在台灣議題上取得「戰略決定性勝利」的能力，當時國台辦發言人張晗表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望。

美國國家情報總監辦公室18日公布「2026美國情報社群年度威脅評估」，報告指出，中國今年仍會繼續為統一台灣鋪路，也評估人民解放軍會繼續發展軍事計畫和能力以達到武統的目標；報告指出，人民解放軍正穩定推進軍事能力，企圖奪取台灣，同時嚇阻，且在必要時擊敗美軍的介入。

情報社群評估說，中國領導層現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，目前也沒有確定的時間表來達成統一的目標。