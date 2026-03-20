被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

司法部19日起訴與美超微相關的三名人士，涉嫌違法向中國提供先進技術，其中包括美超微的共同創辦人廖益賢。（本報資料照片）

司法部 19日表示，與人工智慧 最佳化伺服器製造商「美超微電腦公司」（ Super Micro Computer Inc.） 有關的三人，被控合謀非法將美國人工智慧技術轉運至中國。

共同創辦人廖益賢被捕 美超微未列被告

聯邦調查局（FBI ）指出，廖益賢（Yih-Shyan Liaw）、張瑞滄（Ruei-Tsang Chang） 和孫廷偉（Ting-Wei Sun，音譯）涉嫌共謀向中國買家出售價值數十億美元的伺服器，這些伺服器整合了受管制的敏感圖形處理單元（GPU），違反美國出口管制法律。許多高效能人工智慧伺服器採用Nvidia輝達(另稱英偉達)的晶片，其中部分產品受到出口限制。

總部位於加州聖荷西的美超微表示，公司已於19日接獲聯邦檢察官通知該起訴書，但公司本身並未被列為被告。

美超微發布新聞稿表示，已勒令廖益賢與張瑞滄放行政假，並終止與承包商孫廷偉的合作關係。消息公布後，美超微的股價下跌了 12%。美超微表示一直配合政府調查，並會持續這麼做。

廖益賢於1993年共同創立了美超微，並於 2023 年加入公司董事會。

司法部指控這三人參與一項系統性計畫，將大量人工智慧技術轉運給中國客戶。

司法部的聲明中未直接提到美超微。但聲明指出，廖益賢是「一家在美國上市的製造商的共同創辦人、董事會成員及業務發展資深副總裁；該公司設計並製造用於人工智慧與雲端運算應用的高效能電腦伺服器，包括整合人工智慧圖形處理單元的伺服器。」

張瑞滄為美超微台灣辦公室的銷售經理，孫廷偉則為承包商。

司法部（DOJ）的19日在曼哈頓聯邦法院公布起訴書。司法部表示，美國公民廖益賢與台灣公民孫廷偉已於19日被逮捕，而台灣公民張瑞滄目前仍在逃。

司法部指出：「被告與其他人共謀，在未取得商務部許可的情況下，系統性地將該美國製造商搭載特定GPU的伺服器轉運至中國。」

司法部表示，涉案人士以東南亞公司作為假終端用戶，製作虛假文件，並安排物流商重新包裝貨物，以掩蓋最終流向。

起訴內容還提到，被告甚至以「假伺服器」誤導公司合規團隊，讓真正的貨物在查核期間已先行轉往中國。

據估計，這套操作自 2024 年以來，已替相關伺服器銷售帶來約 25 億美元收入，其中 2025 年 4 月下旬至 5 月中旬期間，就有約 5.1 億美元產品經由東南亞中轉後流入中國。

美超微指出：「起訴書中所指控的這些個人行為，違反了公司的政策與規定，包括試圖規避適用的出口管制法律與規範。」