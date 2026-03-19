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短評／透視川普珍珠港玩笑話背後的戰略意涵

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黃仁勳罕見談台海：美應展現克制、勿挑釁 籲科技領袖勿散播AI威脅論

編譯劉忠勇／綜合外電
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談到台灣問題時，黃仁勳在GTC開發者大會的座談會說：「我們可以展現克制，不要用逼的。」(路透)
談到台灣問題時，黃仁勳在GTC開發者大會的座談會說：「我們可以展現克制，不要用逼的。」(路透)

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，科技領袖必須謹慎，不要讓人工智慧（AI）驚嚇大眾。談到美中之間敏感的台灣問題時，他罕見公開呼籲美國不要挑釁中國政府。

黃仁勳在GTC開發者大會的座談會說：「我們可以展現克制，不要用逼的。」

當問到先進晶片生產集中台灣的策略風險時，黃仁勳表示，AI 製造供應鏈應該走向多元化，並點名南韓、日本以及美國境內的地點。他說：「我們必須確保以最快速度讓美國重新工業化。」

黃仁勳表示，台灣的專業技術在台積電亞利桑那州廠的建設中展露無遺，「值得我們的友誼和支持」。

另外，他答覆 Anthropic 公司該如何妥善處理和五角大廈之間混亂的合約談判時說：「提醒大眾這項技術能耐，這初衷是很好。示警是好事，但嚇唬人就不太好了，因為這項技術對我們太重要了。」

Anthropic是輝達的主要客戶，也是聊天機器人 Claude 的開發商。Anthropic希望限制其 AI 工具的軍事用途，而與川普政府陷入僵局。

黃仁勳對 Anthropic 的財務前景仍持樂觀態度。在座談中黃仁勳表示，他相信 Anthropic 年營收在 2030 年前可望突破 1 兆美元。他說，他認為Anthropic 執行長阿莫迪（Dario Amodei）對公司的預測過於保守。

當被問到，若他是Anthropic 董事會的一員，會如何因應和政府的糾葛時，黃仁勳首先表達對該公司的激賞，包括其對安全和防護的重視，隨後表示業界必須謹慎，避免對 AI 工具煽動不必要的恐懼。

「它不是生物。它不是外星生物。它沒有意識。它是電腦軟體，」黃仁勳說：「在沒有證據顯示其發生的情況下，就把事情說得非常極端、非常具有毀滅性，這造成的損害可能比大眾想像的還要深。」

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