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白宮：中國同意延後川普北京行 英媒稱川習或在5月會面

編譯莊瑞萌／綜合報導
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白宮說，北京已同意川普延後訪問中國。圖為去年10月APEC釜山峰會時，川普(左)與習近平會晤。(路透)
白宮說，北京已同意川普延後訪問中國。圖為去年10月APEC釜山峰會時，川普(左)與習近平會晤。(路透)

白宮18日表示，中國已同意延後原定於兩周後舉行的美國總統川普訪中行程。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)指出，目前正致力於盡快確定新的訪問日期。

根據路透(Reuters)等媒體報導，川普總統解釋，他目前必須專注於處理持續中的伊朗局勢。他於17日提到，將在大約五、六周內展開亞洲行程，但並未提供具體日期。

針對此變動，中國駐華盛頓大使館代表評論指出，「元首級外交在決定雙邊關係的戰略走向方面，發揮著不可替代的作用，」該發言人並強調「中美雙方將持續就川普總統訪中事宜保持聯繫。」

英國衛報報導，北京正密切關注伊朗戰爭對美中關係的影響，以及對美國期中選舉的可能影響。

一位渴望在國內取得選舉成功的美國總統，在談判桌上可能會成為更容易妥協的對手，但川普難以預測的特質使中國的計算變得複雜。

川普與習近平的會晤現在可能在5月舉行，原本預期將聚焦於美中貿易戰的下一階段，該貿易戰自去年10月起暫時休兵。而川普與中東親中國家的衝突，現在很可能也會成為會議議程之一。

本周稍早，兩國貿易代表已在巴黎會晤，開始為原定本月稍晚舉行的領導人峰會進行規畫，但會談開始後不久，川普便暗示，若北京當局不在荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)安全事務上提供協助，他可能會延後與中國國家主席習近平的會面。

這次臨時延後對北京來說可能是鬆一口氣，因為北京從未正式確認原定會晤的日期。近幾周有報導指出，中國官員對美方對這項被精心安排的會議缺乏規畫感到「震怒」。

不過這也可能讓川普在最終前往北京時，承受需要達成協議的更大壓力，因為伊朗戰爭持續推高油價，而民調顯示，逾半選民不認同攻擊伊朗。

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