國務院重申對台軍售「6保證」不變 致力加快交貨進度

美國國務院政治軍事事務局資深官員布朗（Stanley L. Brown）17日出席聯邦眾議院外交委員會聽證會。（中央社）

國會議員巴爾(Andy Barr)17日指出，美國對台軍售仍有價值210億美元的軍售尚待交付，希望國防部 能夠加速交貨；美國國務院 政治-軍事事務局資深官員布朗(Stanley Brown)表示，政府正持續致力解決問題；此外，美方官員重申六項保證沒有變化。

國會議員貝拉(Ami Bera)17日表示，他認為台灣海峽是最可能爆發衝突的區域之一，並指出，川普日前在受訪時表示，在中方反對美國對台軍售的背景之下，川普正與中國國家主席習近平討論對台軍售的議題，貝拉向國務院和國防部詢問說，美國對台的六項保證，再加上台灣關係法，內容包含美國對台軍售的承諾，是否會有任何變動。

對此，資深官員布朗表示，他不知道有任何要改變六項保證的決定，並指出，根據三公報和六項保證，美國聲明會提供台灣自我防衛的所需要的能力；布朗也提到，在過去90天中，美方宣布111億美元的對台軍售。

美國國防部採購與維持次長達菲(Michael Duffy)也回答說，他也不曉得國防部有任何改變六項保證的決定。

此外，國會議員鮑加納(Michael Baumgartner)17日在眾院外交委員會反應說，在他的選區內有軍火供應商向台灣出售零件，不但沒有被國防部優先處理，反倒被擠到隊伍最後面，質疑川普政府的軍售程序不夠完善。

眾院外交委員17日針對美國軍售改革舉行聽證會，國會議員巴爾在會中先是肯定川普政府通過110億美元的對台軍售，是史上規模最大的對台軍售之一，項目包括海馬士多管火箭、榴彈自走砲等；他並表示樂見台灣國防部長稱審查進度正按計畫前進，指這項軍售強化西太平洋的嚇阻政策。

不過，巴爾也指出，美國對台軍售仍有210億美元的項目延遲交付，包括80億美元的F-16V戰機、20億美元的艾布蘭主力戰車、榴彈砲、標槍飛彈和飛彈精準打擊系統等；巴爾表示，台灣(海峽)是除了「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)之外，很重要的風險區，希望他能夠藉此釋出訊號，讓美國的國防工業動起來。

另外一位國會議員塞爾福(Keith Self)關切，在台灣可利用魚叉飛彈作為嚇阻之際，為何沙烏地阿拉伯在魚叉飛彈交貨的排隊順序卻排在台灣之前？

美國國防安全合作局局長米勒(Michael Miller)對此回應表示，他於2023年向所有軍售執行機構發出指引，將台灣的優先順位置於所有其他需求之上，這項指引目前「依然有效」。

他說，若沙烏地阿拉伯或台灣之間在魚叉飛彈上存在競爭關係，台灣將享有優先權，「這也是相關單位正努力為他們提供的能力」。

鮑加納17日先是詢問說，提供台灣必要的武器來應對中國武力侵犯的威脅是不是政府的優先事項？米勒回答說，美國與台灣的安全合作是首要任務(top priority)。

鮑加納進一步指出，在他的選區有供應商希望透過「直接商售」(Direct Commercial Sales)的管道售予台灣零件，卻一直被擠到隊伍最後面，卡關逾一年，指美國軍方的軍售程序沒有把對台直接商售列為優先管道。

米勒回答說，這有可能是執照的問題，也可能是台灣方面沒有採購意願；布朗則表示，如果廠商有任何問題，若與國務院聯繫，他們願意協助。

中華民國行政院大陸委員會副主委沈有忠17日在台北一場座談會時受訪說表示，不管川習會什麼時候舉辦，台灣內部應團結強化國防、深化與民主友盟國家合作，表達台灣作為願意共同承擔維持印太地區穩定的角色。他還說，政府研判川習會一定會談到台灣問題、美對台軍售問題，強調台灣要做好自己該做的事來應對外部變化。