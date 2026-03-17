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新聞透視／愛來不來 護航換川習會 中方沒可能

香港特派員李春
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美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月30日在南韓釜山金海國際機場舉行雙邊會晤並握手。（路透）
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月30日在南韓釜山金海國際機場舉行雙邊會晤並握手。（路透）

美國總統川普說好的北京行，他16日證實已向中方要求延後一個月舉行。在川普提出要中國護航荷莫茲海峽，否則他可能延後訪中的新說法後，中方官式回應含糊以對，北京學者圈的議論有「可來可不來」、「愛來不來」、「不來更好」三種說法，分別代表著三種判讀。

中國外交部發言人對川普說法是含糊其辭回應兩點，即元首外交不可替代、仍然保持著溝通。

學者圈有各種放言。其中「可來可不來」論，是由巴黎談判說起，認定川普其實不是因伊朗危機而撒嬌，而是因在巴黎換牌不如意而發脾氣。

中國副總理何立峰和美國財長貝森特15日起一連兩日在巴黎展開磋商，磋商前已不否認是為川普訪問北京鋪平道路。但看來第一天的六小時就談得不順，要看最後一刻誰會讓步。

針對這次磋商，新華社說是機遇也是考驗，呼籲雙方算大帳；人民日報說本輪磋商意義重大，中美經貿磋商理應成為新一年中美經貿良性互動的開端。語調都很友好，內容都有壓力。

巴黎磋商不順 美掀桌？

還有一個談得不順的佐證，是中國商務部發言人（就美方301調查）說，雙方正在巴黎舉行新一輪經貿磋商，中方已向美方提出交涉，敦促美方立刻糾正錯誤做法，將保留採取一切必要措施的權利。這算是較強硬回應。

有學者認為，很有可能巴黎磋商不順利，美國拿不到想要的，特別現在正打仗，稀土更加卡脖子，那川普到北京也就只拿走大豆訂單，所以掀桌子。

再說「愛來不來」論，應當是指巴黎磋商外的話題，即台灣問題。北京學者相信，中方主要訴求是川普在北京說出「反對台獨」，美方看來沒鬆口，這才是之前中方透過港媒發布對訪京安排不滿的底蘊。而不僅在台灣問題上沒鬆動，白宮反而安排放話給媒體，訪京回去後即簽署對台售武，雖然美國總統有過類似先例，都是只做不說，這次先行放話，以為是張硬牌，結果可能弄巧成拙，令北京硬起來。

護航有違中外交形象

軍事學者說，解放軍不可能派軍艦參加美軍護航行動，這有違中國外交形象，也損害中國與伊朗關係，進一步會影響與俄羅斯的「背靠背」，何況這次如果沒了台灣牌，就更加不可能，如果說要用來換川普訪問，那就真的是「愛來不來」了。

「不來更好」說，是分析川普來或不來的利弊，長遠看，川普不到北京反而更好。一是在委內瑞拉事件、伊朗戰爭以來，川普和美國在中國中性立場人群中形象崩塌，今次川普訪京，當局還要找理由來釋疑，所以「穩住美國」說盛行，在這層意義上，川普不來更好。

其二，川普最終推遲訪問，有可能讓中美關係短期出現不確定性，貿易休戰結束，新貿易戰再起，但由於很快就要安排深圳APEC互訪，高層交往中斷時間不會太長，以目前經濟狀況，中方也對新貿易戰有備而來，川普不去北京，之前的讓步、承諾等都可不兌現，反而短期負擔減輕。是以有學者認為從中國外交空間緩衝，經濟壓力削減及國內政治情緒舒緩等層面看，川普訪北京短期看不來更好，來也可以。

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