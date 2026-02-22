台灣被點名恐使4月川習會胎死腹中 紐時：破壞美中美好氛圍

美國總統川普（左）去年10月與中國國家主席習近平（右）在南韓舉行雙邊會談。（路透）

紐約時報報導，美國總統川普 與中國國家主席習近平 4月初將在北京舉行會談，川習會 場面料將盛大鋪張，但是雙方在台灣、貿易與科技等議題的分歧，可能破壞美中的美好氛圍，最糟導致川習會流產。

路透20日引述白宮官員證實，川普預計3月31日至4月2日訪問中國，但未有更多細節。北京素來傾向延後公布重大訪問，尚未確認日期，但川普似乎已對此行滿懷期待，並預告「會有大場面、將是很狂的行程」。

報導稱，習近平這次會談最大的目標，可能是說服川普淡化在措辭、外交與軍事上對台灣的支持。

上海復旦大學台灣研究中心主任信強表示，中國領導人希望至少讓川普先公開表態反對台灣尋求獨立，由此釋出他視台灣為麻煩議題的訊號；但中方官員大致不認為川普會在台灣政策上出現劇烈轉向，而是盤算在這一年裡持續施加影響，川習今年預計有機會再見面2到3次。

信強示警，若川普繼去年12月對台110億美元軍售後再拍板新的對台軍售，可能使美中關係再度惡化，甚至讓川習會被打亂。他並指出，川普決策的任意性與不確定性使情勢難以預測，但仍認為川普不太可能在關鍵戰略議題上作出讓步。

此外，美國最高法院20日推翻川普對包含中國在內的對等關稅，中美分析人士認為，這次法律挫敗可能讓北京更有信心，研判習近平在即將到來的貿易交涉中握有更多主動，甚至可在其他議題對美方施壓；川普此行則仍被視為以爭取商業與投資協議為主軸。

復旦美國研究中心主任吳心伯認為，習近平也可能尋求川普在限制中國採購科技，以及對美投資限制等方面做出讓步。他另提到，若川普改以新法源復刻遭判違法的關稅，中方可能反制，包括縮減對美國農產品的採購。

曾任白宮國家安全會議亞洲事務資深主任的麥艾文（Evan S. Medeiros）認為，從更宏觀的層次來看，習近平希望美中關係能維持相對穩定，「爭取一段時間讓經濟更具韌性、走上長期成長軌道，同時整頓解放軍」。他補充，「而且習近平認為，川普執政對北京的外交有利」。

另一方面，屆時中國以盛大規格接待川普，將向世界、尤其亞洲鄰國傳達一項訊息：面對川普的貿易戰，中國領導人撐過了1年的對抗，「成功把美國穩住」。中國希望藉由川普親自到訪，讓外界看到「就連世界上最強大的國家，也認為與中國正面對抗將得不償失」。