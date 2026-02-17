川普承認與習近平談對台軍售 議員批違反政策與「六項保證」

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
川普總統16日搭乘空軍一號，從佛州飛往馬里蘭州安德魯斯聯合基地途中，接受媒體訪問。(美聯社)
川普總統16日在空軍一號受訪時，被問及中國國家主席習近平就美國對台軍售提出警告一事，回應表示他正就此與習近平溝通，美方很快會做出決定。對此，有國會議員批評，此舉明顯違反美國政策與對台「六項保證」。

根據彭博資訊報導，川普被問及近日與習近平通話時，對方警告美國對台軍售一事，他如何回應，以及是否打算持續提供台灣更多武器。隨行記者拍攝畫面顯示，川普說：「我有回應，我正在跟他談這件事，我們談得很愉快，很快就會做出決定。」他也強調，自己與習近平關係良好，並將於4月訪問中國。

眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」民主黨籍副主席康納（Ro Khanna）17日對此發表聲明指出，「川普承認他正與習近平討論未來美國對台軍售，這令人震驚，且明顯違反美國政策與『六項保證』。」

康納進一步批評，川普的說法清楚顯示，他將台灣視為與中國進行貿易談判時的「談判籌碼」，也顯示他更熱衷於與美國的戰略競爭對手達成糟糕的交易，而非強化與台灣這類長期盟友的關係；「這不僅危及台灣2300萬人民的安全，也玷汙美國在全球的可信度」。

康納在聲明中敦促川普重申對「六項保證」的承諾，並釐清美國對台政策並未改變；「台灣必須被排除在任何談判之外。」

聲明並補充，美國對台「六項保證」是自雷根總統以來，歷屆政府承諾遵循的六項政策原則，其中第二項保證明確指出，美國從未同意在對台軍售問題上與北京進行協商。與《台灣關係法》不同，「六項保證」尚未正式入法；國會目前正推動立法，透過《對台六項保證法案》將這些有助穩定的原則明文化。

川普 習近平 軍售

