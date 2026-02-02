我的頻道

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

川普：歡迎中國買委內瑞拉石油

編譯高詣軒／綜合報導
川普總統1月31日在前往佛州的「空軍一號」總統專機上回答媒體的提問。(美聯社)
川普總統1月31日在前往佛州的「空軍一號」總統專機上回答媒體的提問。(美聯社)

川普總統1月31日在「空軍一號」總統專機上說，將歡迎中國投資委內瑞拉石油產業，「歡迎中國加入，中國將在石油方面達成一筆大交易。我們歡迎中國」。

川普說，委內瑞拉代理總統羅德里格斯1月30日已同意與印度的一項能源合作協議，「印度將加入，他們將購買委國石油而非從伊朗購買，所以我們已完成該協議，在概念上達成，但歡迎中國加入並購買委國石油」。

川普還說，美委將分享石油利潤，「我們將出售大量石油，我們會賺一點，他們會賺很多」。川普也稱美方正和委國高層往來融洽，「他們真的做得很好」。

對中國與加拿大的貿易問題，川普說，若加國繼續推進與中國談成的貿易協議，美國將做出「非常重大」回應；美方不希望加拿大被中國接管，但若中加達成加方正尋求的那種協議，中國將接管加拿大。

川普並透露已就格陵蘭問題展開協商，「我想這將是非常重要且有益各方的協議」，還說從國安角度來看，這會是非常重要交易，認為美國將就此達成協議。

對聯準會主席提名人華許，川普說，華許人事案贏得參院確認應無問題。至於預期他將如何調整利率，川普說，「他會調降。我看過他的訪談和言論，我希望他降低利率。但他應照他的想法做」。

川普 石油 加拿大

