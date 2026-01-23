TikTok美國合資公司成立 中媒：字節跳動仍為最大單一股東

我的頻道

記者廖士鋒／即時報導
中國科技巨頭字節跳動仍將是TikTok美國新合資公司的最大單一股東。（路透）

TikTok已在美國成立新合資公司，處理美國數據保護、演算法安全、內容審核等業務，新公司裡面，字節跳動仍為單一最大股東，其餘股東包含甲⻣⽂、銀湖資本、MGX等各方。

據中國澎湃新聞、第一財經等消息，23日TikTok發布公告表示已成立TikTok美國數據安全合資有限責任公司（TikTok USDS Joint Venture LLC）。該合資公司將負責TikTok美國的數據保護、演算法安全、內容審核及軟體保障。

去年12月18日，TikTok CEO周受資曾發出內部信，披露字節跳動、TikTok已與三家投資者簽署協議，並將成立新的TikTok美國合資公司。新合資公司名為TikTok美國數據安全合資有限責任公司（ TikTok USDS Joint Venture LLC），將負責美國的數據保護、演算法安全、內容審核和軟體保障。由字節跳動全資控股的、TikTok在美國的其他實體將繼續負責電商、廣告、市場運營等商業活動，以及TikTok產品的全球互聯互通。

23日的公告也意味著TikTok美國方案正式落地，超過2億美國用戶能夠繼續使用TikTok。公告提到，TikTok美國數據安全合資公司中，甲⻣⽂、銀湖資本、MGX各持股15%。其他投資⽅包括海納國際集團關聯企業Vastmere戰略投資有限責任公司、Alpha Wave Partners等多家企業。其中，字節跳動保留19.9%的股份，仍為合資公司最大單一股東。

合資公司將由亞當．普雷瑟（Adam Presser）領導，他被董事會任命為執行長。威爾．法瑞爾（Will Farrell）將擔任首席安全官。該合資企業將作為獨立實體運營，由包括周受資在內的七名成員組成的董事會管理，其中美國籍成員佔多數。 

而電商、廣告、市場運營等商業活動是TikTok的主要收入來源，仍將由字節跳動全資控股的TikTok美國公司等實體負責。新合資公司則負責的數據、內容安全等業務為非營利性質，且運營成本很高。為保障合資公司運營，上述主體間會有商業上合理的收入分享安排。

澎湃新聞也引述業內人士分析指，從公告顯示公司架構、業務劃分看，TikTok美國方案與蘋果公司在中國的「雲上貴州」運營方式極為相似。2018年起，蘋果公司委託貴州省國資委控股的「雲上貴州」運營中國市場的iCloud服務，iCloud中國使用者數據均存儲於中國境內。但蘋果公司未參股「雲上貴州」的業務主體「雲上艾珀（貴州）技術有限公司」。

中國商務部發言人何詠前此前在回答關於TikTok將在美成立合資公司的有關提問時說，中國政府希望企業達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。何詠前表示，為落實中美兩國元首通話重要共識，此前雙方經貿團隊在相互尊重、平等協商基礎上，就以合作方式妥善解決TikTok等問題達成基本框架共識。希望美方與中國相向而行，切實履行相應承諾，為中國企業在美持續穩定運營提供公平、開放、透明和非歧視的營商環境。

TikTok美國業務易主迎「完美結局」 川普發文感謝習近平拍板放行
911為美國揮軍阿富汗 川普卻諷北約盟友當時「躲後方」引發憤慨
終結6年法律糾葛 字節跳動正式將TikTok八成股權售予美國投資者
紐時：格陵蘭新協議建議 美國擁有軍事基地領土

