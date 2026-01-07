我的頻道

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

委國從中國轉向美 川普稱委將提供價值20億元石油

編譯陳韻涵／綜合報導
在活捉委內瑞拉前總統馬杜洛後，美國正與委國洽談將儲油輸給美國的交易。（路透）
在活捉委內瑞拉前總統馬杜洛後，美國正與委國洽談將儲油輸給美國的交易。（路透）

美國與委內瑞拉官員討論將原本運往中國的委國原油出口給美國，並利用石油銷售收益造福國民；此舉有助委國國營石油公司(PDVSA)避免進一步減產，並可能鬆動委國長期以中國為主要出口市場的格局。

美聯社報導，川普總統6日晚上表示，委內瑞拉將向美國提供3000萬桶至5000萬桶石油，以市價出售，並承諾用這些石油銷售所得「造福」兩國人民。這個數字聽來不少，但是過去一個月美國每天就用2000萬桶油。

路透報導，這批原油價值約20億美元。川普在「真實社群」發文表示，「這些石油將以市場價格出售，而這筆資金將由我——美國總統——來掌控，以確保用於造福委內瑞拉及美國人民。」

路透稍早引述五名政府、產業與航運界消息人士獨家報導，華府與卡拉卡斯官員近期展開協商，評估由美國煉油商接手部分委國原油供應的可行性。相關安排可能重新分配原先出口至中國的貨物，協助PDVSA紓解因制裁與物流受阻而累積的庫存壓力。

這場會談被視為委國新政府回應川普總統施壓的初步跡象，川普曾要求委國向美國石油公司與私人企業全面開放市場，否則將面臨更嚴厲的軍事干預。

川普要求暫代委國總統職務的副總統兼石油部長羅德里格斯(Delcy Rodríguez)，允許美國企業「完全進入」委國石油產業。

目前委國仍有數百萬桶原油滯留在儲油槽與貨櫃中，主因是川普政府上月實施出口管制，導致原油貨物無法出貨。消息人士指出，若能將這批滯留原油出售給美國，將可直接挪用原本規畫運往中國的貨物。

過去十年，中國一直是委國最大原油買家，尤其在美國2020年制裁參與委國石油貿易的企業後。

一名石油業人士直言，川普希望儘早促成協議，藉此對外宣稱取得重大政治勝利；消息人士透露，美委雙方也討論未來將委國原油納入美國戰略石油儲備的可能性。

若美委出口協議談妥，將提高委國對美出口量，目前相關供應鏈主要由PDVSA的合資夥伴「雪佛龍」(Chevron)在美國授權下全盤掌控；雪佛龍每日向美國出口約10萬桶至15萬桶委國原油，且是近期封鎖期間唯一未中斷裝運的企業。

不過，PDVSA因制裁而被排除在全球金融體系之外，銀行帳戶遭凍結，也無法進行美元交易。

官員研議透過拍賣方式讓美國買家競標，並對PDVSA商業夥伴發放美國許可證，以促成供應合約；這類許可證曾讓印度信實集團(Reliance)、中國石油天然氣集團(CNPC)、義大利能源集團埃尼(Eni)及西班牙國家石油公司(Repsol)取得委國原油。

