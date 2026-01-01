評／中國軍演劍指美對台軍售、弱化美中互信

12月30日在北京的大螢幕上，顯示解放軍正在舉行軍事演習。（路透）

中國解放軍 圍台軍演在2025年跨年前落幕，然而此次軍演的規模和實彈射擊讓不少民眾感到懼怕，尤其在台美關係充滿不確定因素之下，也讓許多人對新一年的兩岸局勢感到憂心。不過，恐怕更讓人擔憂的是美中之間脆弱的互信基礎。

美中在經歷2025年的關稅戰之後，情勢已相對趨緩，但時常因為缺乏統一的對中政策而出現變數，如美中在關稅戰之後進入貿易談判，美國總統川普 也約定與中國國家主席習近平在南韓釜山會面，美國商業部卻在川習會前頒布規定，不但擴大貿易管制黑名單，還擴及「實體清單」上的企業子公司，讓中方大為光火，因而祭出稀土出口管制反擊，一度再度點燃美中貿易戰的戰火。

美中修補關係 川普卻突出爾反爾

此次，美方在聖誕節前夕宣布111億美元的對台軍售 ，同樣讓中國大感驚訝，不得不嚴正表達對台立場，甚至有涉外人士表示，「如果沒有表態才奇怪呢」，指解放軍的「正義使命-2025」圍台軍演正是要向美國表示抗議。

據了解，中方對美國的不滿的情緒，一在美國的出爾反爾，認為明明雙方領袖不久前才舉行高峰會議，習近平亦在2025年11月底的川習通話中重申對台態度，川普也預計2026年4月訪問中國，表現出美中之間正穩健修補關係，而美方近期在中日衝突中表現出的相對沉默，也讓中國更具信心，沒想到美國卻突然宣布大規模對台軍售，對中方來說，有說一套、做一套之嫌，被解讀成對中的不尊重。

因此，中國駐美大使館日前才會發文表示，「美方一邊和中方尋求合作，一邊不斷損害中方核心利益，這是行不通的。」

對台軍售111億 僅次小布希時期

另外，中方也對軍售的規模和時機點有所不滿，一來單筆軍售的規模龐大，僅次於小布希政府時期約200億美元的軍售案，二來中方也評估這還只是第二任川普政府執政的第一年，而這項這項軍售案僅約囊括台灣軍購特別預算中的一半，更讓中國擔心川普政府未來三年的對台軍售規模。

賴能否在4月前過境美 成觀察重點

據了解，解放軍軍演除了針對軍售，同時也有意釋出訊號，希望美方能夠約束賴清德政府在兩岸上的發言，指賴清德在2025年11月的「守護民主台灣國安行動方案」記者會中的發言也觸動中國的敏感神經。

總體來說，解放軍軍演可說是中國在面對賴清德於華盛頓郵報投書、提出兩大行動方案，乃至於美方宣布軍售之後的一次性爆發。

而對於川普淡化解放軍軍演的評論，中方則在觀察美國在軍演之後的後續作為，希望兩邊能就領袖訪問啟動互動，更認為如果賴清德總統如果在今年4月以前出訪過境美國，恐被中方視為是美國另一個「出爾反爾」的訊號，再度打擊美中之間薄弱的信任。