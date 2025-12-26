國防公司Anduril遭中國制裁 創辦人貼「金維尼」獎座照回應

我的頻道

中央社／華盛頓26日專電
Anduril創辦人拉奇。(路透)

對台軍售的美國軍工業者被北京制裁，國防新創公司Anduril創辦人拉奇榜上有名，從此在中國的資產遭凍結。拉奇今天以「金維尼」獎座照回應「殊榮」，感謝家人及團隊之餘更不忘澄清，自己在中國根本沒資產。

拉奇（Palmer Luckey）今年8月赴台交付首批台灣訂購的Altius-600M攻擊型無人機。北京昨天公告，對拉奇等近年參與「武裝台灣」的10名高級管理人員及20家美國軍工相關企業採取反制措施。

公告說，對這些反制清單列明的企業，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

拉奇今天透過社群媒體X表示，「昨晚深夜，我收到最後一份聖誕禮物，來自中國外交部的正式通知，宣布我──拉奇（男性）──因被認定為『危險人物』而遭到制裁」。

榮獲這項「殊榮」，拉奇感謝家人、團隊，以及主耶穌基督。他也說，Anduril早已被制裁，他的許多同業同樣是如此。如今終於輪到他根本不存在的中國資產被沒收，意義重大。

拉奇也語帶調侃地說，這些制裁同時禁止所有中國公民以任何形式與他接觸，「這應該能讓我的社群媒體動態清靜不少」。

他並貼出獎座照片，畫面中央是全身鍍金的維尼，身穿紅色上衣、手持金罐，底座銘牌刻著文字「最危險人物拉奇」，政治隱喻十足。

路透之前報導，隨著無人機改變烏克蘭的作戰模式，以及川普總統（Donald Trump）推動五角大廈採用尖端技術對抗中國，Anduril已成為矽谷最受歡迎的國防投資寵兒。Anduril受益於軍事技術投資熱潮，自2022年底以來估值成長2倍多，達到305億美元。

Anduril與數據分析出身的另一新創公司Palantir雙雙在川普主政期間市值快速攀升，因華府越來越依賴矽谷式的創新來應對日增的安全威脅。

有別於洛克希德馬丁、雷神等傳統軍工企業，Palantir與Anduril被視為「非傳統」防務供應商，他們秉持速度優先、創新至上、先試再說等矽谷風格加入軍工市場競逐，引來正反不同議論。

拉奇今年10月於人氣podcast節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience）中透露，Anduril有一項「中國27」政策，要求任何作為都以「中國在2027年對台出手」為前提。他也提到自己反對美國介入戰爭的立場，支持把台灣打造為難以攻下的「超多刺豪豬」。

