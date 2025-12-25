我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美前亞太助卿：川習明年或會4次 有助抑制突發負面事件

上班壓力大？中醫師：職場隱形職災 「這個器官」先受傷

美評估中2027攻台 台副防長指解放軍威脅整個第一島鏈

記者黃婉婷／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國防部軍政副部長徐斯儉表示，不管是國防部年度預算或特別預算，都反映台灣自我防衛的決心。(本報資料照片)
國防部軍政副部長徐斯儉表示，不管是國防部年度預算或特別預算，都反映台灣自我防衛的決心。(本報資料照片)

外媒路透引述美國戰爭部報告草案，提及中國預期在2027年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力。台灣國防部副部長徐斯儉24日說，這份報告證實，面臨威脅的不只台灣，是整個第一島鏈，以及美國盟友在內，台灣有責任維護印太地區和平與穩定，因此需要趕快建設國防。

中華民國總統賴清德日前宣布1.25兆元台幣(約397.5億美元)國防特別預算，計畫分八年強化台灣自我防衛能力，因應日漸嚴峻的兩岸局勢，引發朝野攻防，藍白日前在立法院程序委員會再度封殺行政院提出的國防特別條例草案。

徐斯儉24日在立法院受訪時表達遺憾，他說，國防部建軍備戰是因應敵情威脅發展和計畫；中共對台威脅與日俱增，今年10月統計，解放軍機艦進入台應變區數字是前兩年平均數字的兩倍，威脅愈來愈嚴重。

徐斯儉說，不管是國防部年度預算或特別預算，都反映台灣自我防衛的決心，以及對維持區域維持和平穩定的責任，迫在眉睫，且特別預算是針對不對稱戰的發展訓練，以及全社會防衛韌性計畫，希望立法院各黨派委員能讓預算排進程序委員會，國防部願意在立法院監督下謹慎編列預算，也願意接受監督，共同為國防建設努力。

另針對路透引述五角大廈文件稱，2027年中國具備攻台能力，且有可能取勝，徐斯儉指出，這份報告提到中國在2027年之前要具備攻台能力，還將具備攻擊印太、第一島鏈所有美軍基地的能力，也發展洲際導彈，具備對1500海里到2000海里間的攻擊能力。

徐斯儉說，這份報告證實他先前所說，現在面臨威脅的不只台灣，而是整個第一島鏈及美國盟友，台灣有責任維護印太地區和平與穩定；至於中國攻台會不會成功，這實際上也是個變數，他尚未仔細閱讀報告，但報告證明台灣需要趕快建設國防，也對台灣當前處境給予重要提醒。

徐斯儉 國防部 中華民國

上一則

「取悅」川普？ 陳立武救Intel內情曝光

下一則

華府智庫：美應優先推動對台軍售 台「豪豬戰略」嚇阻

延伸閱讀

解放軍晉升上將儀式曝現況 港媒：現役上將僅6名 堪稱奇觀

解放軍晉升上將儀式曝現況 港媒：現役上將僅6名 堪稱奇觀
1.25兆國防特別條例再遭立院封殺 政院：高度遺憾

1.25兆國防特別條例再遭立院封殺 政院：高度遺憾
解放軍10月大清洗後 習近平晉升2上將 皆空軍出身

解放軍10月大清洗後 習近平晉升2上將 皆空軍出身
解放軍大反腐拉下9上將後 楊志斌、韓勝延獲晉升

解放軍大反腐拉下9上將後 楊志斌、韓勝延獲晉升

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
為應對ICE攔查，許多民眾出門已隨身帶護照，證明身分。圖中的墨西哥移民母親，把她的墨西哥護照和女兒的美國護照收在一起。(美聯社)

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

2025-12-24 05:27
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列