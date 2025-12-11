「China 2026」報告／12問題剖析中國內外壓力與戰略

紐約亞洲協會發布「China 2026」報告，從12大問題剖析中國2026年走向。(記者劉梓祁／攝影)

亞洲協會(Asia Society)政策研究所中國研究中心(CCA)10日發布年度報告「中國2026看點」(China 2026: What to Watch)，從12個問題出發試圖拆解中國在2026年的政經走向、社會壓力與對外戰略。

該報告為中國研究中心第三度推出，多從「能否?會不會?(Can/Will)」開頭的問題出發。前言指出，外界對中國常陷入「非黑即白」的敘事，不是預言經濟崩潰，就是渲染勢不可擋的崛起；然而，中國體制實際上在「安全與發展」、「控制與活力」之間持續拉鋸、動態調整，既有韌性，也暗藏脆弱。

此份近百頁的報告，探討問題包括習近平 在2026年的首要任務是什麼、中國能否在維持民企活力的同時推進國家主導的創新、北京是否會重新調整對台策略和中共 能否遏止不平等、青年失業與經濟壓力下的民間不滿等。

政治與治理方面，研究員牛犇(Neil Thomas)和Lobsang Tsering撰寫的「習近平在2026年的優先事項」指出，2026年是中共第15個五年規畫(2026–2030)的開局之年，也是通往2027年中共21大的人事與權力鋪排期。

報告認為，習近平將持續把「黨的控制、國家安全與科技自立自強」置於核心位置，同時面對房地產低迷、地方債務沉重、人口快速老化與外部保護主義抬頭等壓力，如何在「維穩」與「增長」之間取得平衡，是2026年的關鍵矛盾。

報告預期，習近平將在控制與安全領域「加碼」，包括強化對地方與官僚系統的紀律約束、擴充國家安全與內部監管工具，並繼續集中資源投入先進製造、人工智慧與生物科技等「新質生產力」。在經濟政策上，雖不排除在就業、房市、地方債等議題上採取有限務實措施，但對於賦權家庭部門、擴大社會保障或放鬆對民營經濟的政治約束，仍將保持謹慎甚至保留。

另一章由學者吳國光(Guoguang Wu)撰寫，探討「新一代領導人如何在黨性忠誠與治理能力間取得平衡」。他認為，「70後」(1970年後出生的)幹部將在2026、2027年陸續晉升至省部級重要崗位，未來在中央委員會中占比可望大幅提升。

報告提到，這一代人在經濟高速成長時期受教育、在「安全優先」氛圍中升遷，既要交出經濟治理與科技創新成績單，又必須向習近平個人展現政治忠誠，將使中國官僚體系長期處於「走鋼索」狀態。

在對外與安全領域，報告以美中競爭為貫穿主線，從貿易與科技戰、北京如何解讀美國實力，到對台政策與氣候外交，皆置於「結構性長期競爭」的大框架下加以分析。報告指出，目前美中關係大致處於「高頻率波動、低層次穩定」狀態，在關稅休戰與有限對話的表層之下，雙方在供應鏈 、制裁工具、產業標準與全球規則制定上的角力只會持續加深。