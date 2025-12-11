我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

「China 2026」報告／12問題剖析中國內外壓力與戰略

記者劉梓祁／紐約報導
紐約亞洲協會發布「China 2026」報告，從12大問題剖析中國2026年走向。(記者劉梓祁／攝影)
紐約亞洲協會發布「China 2026」報告，從12大問題剖析中國2026年走向。(記者劉梓祁／攝影)

亞洲協會(Asia Society)政策研究所中國研究中心(CCA)10日發布年度報告「中國2026看點」(China 2026: What to Watch)，從12個問題出發試圖拆解中國在2026年的政經走向、社會壓力與對外戰略。

該報告為中國研究中心第三度推出，多從「能否?會不會?(Can/Will)」開頭的問題出發。前言指出，外界對中國常陷入「非黑即白」的敘事，不是預言經濟崩潰，就是渲染勢不可擋的崛起；然而，中國體制實際上在「安全與發展」、「控制與活力」之間持續拉鋸、動態調整，既有韌性，也暗藏脆弱。

此份近百頁的報告，探討問題包括習近平在2026年的首要任務是什麼、中國能否在維持民企活力的同時推進國家主導的創新、北京是否會重新調整對台策略和中共能否遏止不平等、青年失業與經濟壓力下的民間不滿等。

政治與治理方面，研究員牛犇(Neil Thomas)和Lobsang Tsering撰寫的「習近平在2026年的優先事項」指出，2026年是中共第15個五年規畫(2026–2030)的開局之年，也是通往2027年中共21大的人事與權力鋪排期。

報告認為，習近平將持續把「黨的控制、國家安全與科技自立自強」置於核心位置，同時面對房地產低迷、地方債務沉重、人口快速老化與外部保護主義抬頭等壓力，如何在「維穩」與「增長」之間取得平衡，是2026年的關鍵矛盾。

報告預期，習近平將在控制與安全領域「加碼」，包括強化對地方與官僚系統的紀律約束、擴充國家安全與內部監管工具，並繼續集中資源投入先進製造、人工智慧與生物科技等「新質生產力」。在經濟政策上，雖不排除在就業、房市、地方債等議題上採取有限務實措施，但對於賦權家庭部門、擴大社會保障或放鬆對民營經濟的政治約束，仍將保持謹慎甚至保留。

另一章由學者吳國光(Guoguang Wu)撰寫，探討「新一代領導人如何在黨性忠誠與治理能力間取得平衡」。他認為，「70後」(1970年後出生的)幹部將在2026、2027年陸續晉升至省部級重要崗位，未來在中央委員會中占比可望大幅提升。

報告提到，這一代人在經濟高速成長時期受教育、在「安全優先」氛圍中升遷，既要交出經濟治理與科技創新成績單，又必須向習近平個人展現政治忠誠，將使中國官僚體系長期處於「走鋼索」狀態。

在對外與安全領域，報告以美中競爭為貫穿主線，從貿易與科技戰、北京如何解讀美國實力，到對台政策與氣候外交，皆置於「結構性長期競爭」的大框架下加以分析。報告指出，目前美中關係大致處於「高頻率波動、低層次穩定」狀態，在關稅休戰與有限對話的表層之下，雙方在供應鏈、制裁工具、產業標準與全球規則制定上的角力只會持續加深。

報告總結指出，2026年的中國「既上升又受限，既強大又脆弱，既雄心勃勃又充滿焦慮」，未來的路徑不僅取決於北京的選擇，也取決於外界如何回應。報告全文可在bit.ly/44muiUH查看。

亞洲協會分析中國明年的看點，美中關係仍是中國對外關係的主軸。（路透）
亞洲協會分析中國明年的看點，美中關係仍是中國對外關係的主軸。（路透）

習近平 中共 供應鏈

上一則

「China 2026」報告／美國因素 或讓習重評估對台策略

下一則

美首表態聲援日 批中「不利區域和平」高市：希望盡早與川普會面

延伸閱讀

高市「台灣有事」說引習近平憤怒 日經：甲午戰爭記憶牽動敏感神經

高市「台灣有事」說引習近平憤怒 日經：甲午戰爭記憶牽動敏感神經
習近平：對中國經濟要堅定信心應對挑戰 保社會穩定

習近平：對中國經濟要堅定信心應對挑戰 保社會穩定
與習近平外洩對話惹議 普亭：長生不死不可能實現

與習近平外洩對話惹議 普亭：長生不死不可能實現
習近平、馬克宏同遊都江堰：有文化自信民族才立得住

習近平、馬克宏同遊都江堰：有文化自信民族才立得住

熱門新聞

川普政府公布新規，26日起綠卡持有者入境也需要採集生物特徵。（圖／123RF）

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

2025-12-07 04:48
物價持續高居不下，影響民生，對共和黨明年期中選舉選情造成衝擊。白宮幕僚正促使川普總統正視物價。圖為川普總統7日晚出席華府甘迺迪藝術中心年度盛會。(美聯社)

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

2025-12-08 05:12
中國海關總署8日宣布，今年截至11月累計貿易順差為1.08兆美元，僅用11個月便提前繳出超越2024全年度表現，更成為全球首個貿易順差突破1兆美元大關的國家。（路透）

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

2025-12-08 02:50
圖為台積電亞利桑那廠施工，攝於2022年。(路透)

紐時：在美國蓋晶片廠很難的1萬8千個理由

2025-12-04 20:26
CBP9日宣布免簽證國家來美的旅客，可能很快必須接受長達五年的社群媒體使用紀錄審查。(路透)

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國

2025-12-09 22:05
Politico在9日釋出美國總統川普8日接受專訪的影片，川普暢談了晶片、AI、美國經濟等多個議題。路透

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

2025-12-09 11:06

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺