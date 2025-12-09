眾院國防授權法案公布 推動台安全倡議 美擬調至10億元

圖為海軍卡爾·文森號航空母艦於2018年參加環太平洋軍事演習。眾院7日公布「國防授權法案」文字，原本參院建議邀請台灣參加環太軍演的文字未列入新版內容。(美聯社)

聯邦參院 日前通過2026年度「國防授權法案」(National Defense Authorization Act，NDAA)並送入聯邦眾院 ，眾院規則委員會7日公布法案文字，針對台灣的部分，法案要求美台在無人機和海巡上加強合作，並授權動用10億美元推進「台灣安全合作倡議」，但原本參院建議邀請台灣參加環太軍演(Rim of the Pacific Exercise)部分未列在新版內容中。

聯邦參院日前通過年度國防授權法案，送入眾院，經共和黨內部協調後，眾院規則委員會7日公布法案文字，總金額9006億美元，比國防部 原本提出的預算多出80億美元。

眾院軍事委員會7日指出，2026年國防授權法案全力支持川普總統推動的金穹飛彈防禦系統、F─47戰機、潛艦、戰艦和無人系統，同時也授權新的權力來支持川普要求盟友承擔更多自我防衛的負擔。

此外，參院通過的法案版本「強烈鼓勵」國防部邀請台灣參與環太軍演，並要求國防部若決定不邀請台灣海軍，國防部長必須向國會的國防委員會說明原因，不過新版法案中已找不到相關文字。

在台灣的部分，眾院新版法案提到，國防部長必須在2026年3月以前與國務院合作，透過美國在台協會(AIT)與適合的台灣官方窗口合作，設立無人系統和反制無人系統的能力，包括共同發展和生產相關能力；法案也要求國防部長與國務卿合作，在2029年之前每年要向國會委員會報告共同合作項目的進度。

新法案版本也希望增加美台海巡合作整合機會，要求指揮單位諮詢國務卿和國防部長，規畫擴大美台海巡訓練活動，增加台灣海巡在美國海巡訓練課程名額，並分析美台海巡合作帶來的助益。

眾院軍事委員會7日也公布國防授權法案的摘要重點，在強化台灣防禦的部分提到三點，包括10億美元全額資助台灣安全合作倡議、授權資助美軍持續訓練台灣和其他夥伴國家，以反抗中國的侵略和惡意影響，以及要求國防部與台灣建立合作項目，處理無人系統和反制無人系統。

美國去年參考與烏克蘭的合作模式，通過國防授權法案，納入台灣安全合作倡議，最高可動用3億美元推進台灣安全合作倡議，透過提供軍備及關鍵作戰訓練協助台灣抵禦侵略，今年預計調高至10億美元。