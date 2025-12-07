美國新國安戰略 涉台措辭比川普第1任更強

美國川普政府4日發布最新版國家安全戰略（NSS）報告。路透5日報導稱，涉台措辭比川普第一任的NSS更強。（美聯社）

美國川普 政府4日發布最新版國家安全戰略（NSS）報告。路透5日報導稱，涉台措辭比川普第一任的NSS更強。其中共8次提到台灣，多於川普第一任和拜登 的三次和7次。

川普第一任2017年12月發布的NSS，僅沿用美方長期的外交語言，在一句話中三次提到台灣，指稱將按照「一中」政策，與台灣維持強大連結，包括美方基於台灣關係法 ，為台灣正當防衛需求和嚇阻脅迫提供協助的承諾。

拜登政府2022年10月的NSS則7次提到台灣，寫道美方長期關注維護台海和平穩定，這對區域和全球安全繁榮至關重要。美方反對任一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，並維持對1中政策的承諾，該政策是由台灣關係法、美中3公報和對台6項保證為指引。美國將按照在台灣關係法下的承諾，支持台灣自衛，並將維持美國抵抗任何對台訴諸武力或脅迫的能力。

拜登的NSS還呼籲歐洲盟友和夥伴在印太扮演積極角色，包括支持航行自由與維護台海和平穩定。

由於2021年1月就任的拜登直到翌年才發布其NSS，因此拜登政府2021年3月先發布國家安全戰略暫行指南（INSSG），作為正式NSS發布前的指導文件；其中僅提到台灣一次，寫道美國將支持主要的民主政體、關鍵的經濟與安全夥伴台灣，這符合美國的長期承諾。

川普的最新版NSS則寫道，關注台灣合情合理，部分出於台灣在半導體製造業的主導地位，更因為台灣提供「第二島鏈」的直接門戶，嚇阻肇因為台灣的衝突是優先事項，理想做法是保持軍事優勢；美方也維持長期的對台聲明政策，美國不支持片面改變台海現狀。