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眾院通過不歧視台灣法案 支持台加入IMF：有助嚇阻中國經濟脅迫

記者陳熙文／華盛頓報導
聯邦眾院23日無異議通過跨黨派支持的「2025年不歧視台灣法案」，要求財政部支持台灣加入國際貨幣基金(IMF)；圖為IMF委員會(IMFC)4月在華府舉行記者會。(歐新社)
聯邦眾院23日無異議通過跨黨派支持的「2025年不歧視台灣法案」，要求財政部支持台灣加入國際貨幣基金(IMF)；圖為IMF委員會(IMFC)4月在華府舉行記者會。(歐新社)

聯邦眾院23日無異議通過跨黨派支持的「2025年不歧視台灣法案」(Taiwan Non-Discrimination Act of 2025)，要求財政部支持台灣加入國際貨幣基金(IMF)；共和黨眾議員金映玉(Young Kim)表示，台灣若能加入IMF，將強化台灣金融韌性，同時嚇阻中國的經濟脅迫。

長期挺台的眾議員金映玉今年2月提出「2025年不歧視台灣法案」，法案內容要求IMF的美國理事支持台灣加入IMF、支持台灣參與IMF對台灣經濟和金融政策的監督、支持台灣人員獲得IMF的工作機會，同時讓台灣取得IMF的技術協助和訓練。

眾院23日處理該法案，金映玉發言時表示，這個法案的目的非常簡單，就是要求財政部支持台灣加入IMF；金映玉表示，中國持續阻礙台灣參加國際組織，包括IMF在內，指中國之所以這樣做，是因為他們明白金融安全和軍事安全同等重要。

金映玉指出，國防專家已經點出，中國可能透過提高關稅、股票做空和冷凍銀行轉帳等手段來剝削台灣的金融系統；金映玉認為，台灣若能加入IMF，將得以取得資源來強化金融韌性和嚇阻中國的經濟脅迫。

金映玉表示，支持台灣參加無須獨立國家身分作為條件的國際組織，一直是美國的立場，並認為，讓台灣加入IMF，打開台灣加入世界銀行等國際金融機構的機會。

民主黨眾議員謝曼(Brad Sherman)表示，台灣是全球經濟良好的貢獻者，不應該缺席IMF等國際組織；謝曼也呼籲共和黨議員，不只要敦促川普總統通過這項法案，同時也要敦促川普支持台灣人民，以及IMF所扮演的角色。

謝曼指出，川普今年2月簽署行政命令，針對美國是否退出包括IMF在內等多個國際組織做檢討，預計在8月做出決定；謝曼呼籲川普，不該讓美國退出IMF，此舉不但會傷害到美國協助台灣加入IMF的能力，也會傷害到世界經濟。

眾院23日無異議通過「2025年不歧視台灣法案」，接下來法案將送進聯邦參院。

川普 眾院 眾議員

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