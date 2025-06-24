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美官員：DeepSeek暗助中國軍方、用空殼公司逃避晶片管制

編譯陳苓／綜合報導
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國務院官員表示，DeepSeek暗助中國軍方並逃避出口管制。(路透)
國務院官員表示，DeepSeek暗助中國軍方並逃避出口管制。(路透)

國務院官員表示，中國人工智慧(AI)公司「深度求索」(DeepSeek)提供用戶資訊給中國政府，並試圖利用東南亞空殼公司，取得遭美國管制的高階晶片。

國務院不願具名的資深官員，接受路透訪問時說：「我們了解到，DeepSeek欣然提供援助給中國軍方與情報機構，而且未來可能持續如此」。他說，DeepSeek所做，不只是能以開源管道使用該公司的AI模型，OpenAI與北京監控機構分享用戶資訊與數據。

中國法律要求當地營運的公司，在政府要求時須提供資料。美官員指稱DeepSeek已經這麼做，可能會讓該公司的上千萬名全球用戶，出現隱私等疑慮。

這名官員並說，中國解放軍與軍工相關實體的採購紀錄中，DeepSeek被提及150次以上。他透露，DeepSeek提供科技服務給解放軍研究機構。

不只如此，該官員指出，DeepSeek找到變通之道來規避出口管制，以取得先進的美國製晶片。DeepSeek能取得Nvidia(輝達，另譯英偉達)「數量龐大」的H100高階晶片。該公司試圖利用東南亞的空殼公司，躲避出口管制，且擬透過東南亞的資料中心來遠距使用美國晶片。

美方的結論反映，華府疑心日增，懷疑這家中國旗艦AI企業的迅速崛起遭到誇大，並高度仰賴美國科技。該官員被問到美國是否會對DeepSeek加強出口管制、或實施制裁時，該人士說目前沒有消息宣布。

DeepSeek年初說，以僅約560萬美元、使用2048顆輝達H800繪圖處理器(GPU)，推出新模型DeepSeek-R1。由於成本遠低於美國科技巨擘，引發全球市場關注。但半導體研究機構SemiAnalysis 2月發表報告估計，DeepSeek歷來的硬體投資支出，應遠高於5億美元。

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