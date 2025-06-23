「中國也非常依賴石油運輸」美促中阻止伊朗封鎖荷莫茲海峽

荷莫茲海峽緊扼波斯灣航道，是世界上最重要的石油運輸路線。(路透)

美軍轟炸伊朗 核子設施後，國務卿魯比歐 (Marco Rubio)22日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時，呼籲中國勸阻伊朗不要封鎖荷莫茲海峽(Strait of Hormuz，霍爾木茲海峽)。荷莫茲海峽是全球原油貿易運輸的最重要通道之一。魯比歐說，希望北京當局能對此跟伊朗接洽，因為中國也非常依賴荷莫茲海峽的石油 運輸。中國是伊朗最重要的石油客戶，中國與伊朗關係向來友好。

魯比歐說，封鎖海峽將是伊朗犯下的另一個「糟糕錯誤」(terrible mistake) ，等於「經濟自殺」(economic suicide)，因為伊朗出產石油就要通過荷莫茲海峽才能出口。

美軍周末期間轟炸伊朗三處重要核子設施之後，伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)22日稍早表示，伊朗對於捍衛主權「保留所有選項」。

伊朗國營媒體報導，資深國會議員透露，封鎖荷莫茲海峽的提議獲得伊朗國會支持。不過，報導指出，伊朗國家安全會議到目前為止對於是否關閉荷莫茲海峽還未做出最後決定。

一艘懸掛英國旗的油輪2019年在波斯灣被伊朗革命衛隊快艇攔截。(美聯社)

封鎖海峽？油價將會暴漲

荷莫茲海峽是位於伊朗與阿曼之間的狹窄水道，如果封鎖將對全球經濟來來重大衝擊。美國能源情報署(Energy Information Administration)資料顯示，2024年裡，每天平均約有2000萬桶原油從荷莫茲海峽通過，約占全球原油使用量的20%。

高盛集團(Goldman Sachs)與顧問機構Rapidan Energy分析顯示，荷莫茲海峽封鎖恐讓原油價格突破每桶100元。不過，摩根大通(JPMorgan)分析師指出，伊朗關閉荷莫茲海峽的機率頗低，因為如此動作將被美國解讀為宣戰。

伊朗是石油輸出國家組織(OPEC)當中規模排行第三的石油產國，每天生產大約330萬桶原油。追蹤全球石油出貨的產業情報分析Kpler指出，伊朗今年5月間每日生產184萬桶石油，其中絕大部分銷往中國。

伊朗自傷拳 切斷運中石油？

Kpler首席石油分析師史密斯(Matt Smith)對CNBC新聞頻道說，關閉荷莫茲海峽對伊朗來說將是一記自傷拳，等於切斷運往中國的石油出口，斷絕重要收入來源。

魯比歐22日說，如果伊朗關閉海峽，美國對於因應方式保留各種選項。他說，關閉海峽對其他國家造成的經濟傷害將超過美國，緊張情勢也將嚴重升高，除了美國之外，其他國家也將有所回應。中國駐華府大使館並未回覆路透的採訪要求。