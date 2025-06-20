我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

軟銀孫正義 傳想和台積電在亞利桑納打造AI和機器人園區

肯爺被爆送精神病院「度假」 帶妻入住每周17萬元

中4月再減持美債 持倉16年新低 退居第3大債主

記者陳湘瑾、編譯劉忠勇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國4月繼續減持美國國債82億美元。(路透)
中國4月繼續減持美國國債82億美元。(路透)

美國財政部公布4月國際資本流動報告(TIC)顯示，今年4月，美國國債前三大海外債主中，日本、英國增持，中國繼3月由美國第二大債主退居第三大債主後，4月繼續減持82億美元，持有規模降至7572億美元，是2009年以來、近16年最低。減持後，中國對美債的持有規模保持第三。

日本4月增持37億美元美債，持有規模為1兆1345億美元，仍是美國第一大債主；英國4月增持284億美元至8077億美元，持有規模維持第二。加拿大4月持有規模減少578億美元，降至3684億美元，是4月減持規模最大的國家。台灣4月美債持有規模增加10億美元至2988億美元。

今年4月，受到美中關係緊張加劇的影響，中國社群媒體曾有相關討論提到，中國是否應該拋售其持有的美國國債。

財聯社報導，中國自2011年持有規模達到逾1兆3000億美元的峰值以來，就一直在逐步減持美債，2022至2024年分別減持1732億美元、508億美元、573億美元美債，轉向美國機構債券和黃金等其他資產。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，中國一直在緩慢但穩定地拋售美債，「這是對美國的一個警告。這種警告已經存在多年，本身並不突然」。

然而，4月外資持有美債總額仍高達9兆100億美元，僅比3月小幅減少360億美元，創下歷史次高紀錄。這波減持主要來自外國民間投資人淨賣出美國中長天期公債，而各國官方機構則是淨買超長天期公債。

巴隆周刊指出，外資4月淨賣出美國一年期以上中長天期公債408億美元，創去年12月以來最高。賣壓主要來自外國私人投資人，單月淨賣出468億4800億美元。不過，部分拋售由外國央行等官方機構承接，淨買超60億4200萬美元。

國債 日本 社群媒體

上一則

貿易逆差誰吃虧？美中大使同場互辯

下一則

NBC分析：川普一邊喊大遣返 卻一邊製造更多無證移民

延伸閱讀

美鋼鋁關稅翻倍 加拿大：30天內無協議將調整反制措施

美鋼鋁關稅翻倍 加拿大：30天內無協議將調整反制措施
「拋售美國」炒過頭了？外國4月持有美公債仍處歷史次高

「拋售美國」炒過頭了？外國4月持有美公債仍處歷史次高
國會「穩定幣立法」推升國庫券買氣 華爾街：效益待觀察

國會「穩定幣立法」推升國庫券買氣 華爾街：效益待觀察
美銀：美債需求前景有「裂痕」 外國央行3月來持續拋售

美銀：美債需求前景有「裂痕」 外國央行3月來持續拋售

熱門新聞

川普一直希望在自己生日當天辦閱兵。(路透)

人算不如天算…川普壽辰閱兵美夢 恐因這件事泡湯

2025-06-12 22:30
加州州長紐森在聯邦法官布雷耶下令川普歸還國民兵指揮權後開記者會。但上訴法院稍後裁定川普能繼續於洛杉磯部署國民兵。（歐新社）

川普上訴贏了 國民兵調度權之爭 法院准暫緩歸還加州

2025-06-13 00:36
川普總統14日出席美國陸軍建軍250周年閱兵儀式。（路透）

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

2025-06-14 21:15
美軍阿帕契攻擊直升機已停在華府展示。（歐新社）

華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大

2025-06-14 05:37
總統川普5月中旬拜訪卡達，於烏代德空軍基地發表談話。(路透)

紐時曝川普參戰代價：4萬美軍淪伊朗飛彈活靶 僅4分鐘逃命

2025-06-18 23:50
肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)對福斯數位新聞(Fox News Digital)表示：「如果未經國會同意，總統沒有憲法權限可以轟炸任何人。」（美聯社）

共和黨議員保羅：未經國會同意 總統無憲法權限可轟炸

2025-06-19 08:27

超人氣

更多 >
中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年
英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒

英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒
49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」

49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」
獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘
民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍

民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍