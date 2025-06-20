貿易逆差誰吃虧？美中大使同場互辯

中國駐美大使謝鋒近日呼籲美國撤消對中國不合理的高額關稅；美國駐中國大使龐德偉則表示，中美必須糾正當前兩國關係的失衡。圖為示意圖。(路透)

中國駐美大使謝鋒 近日在美中貿易全國委員會的活動上表示，中美經貿合作是優勢互補的雙向選擇，貿易逆差不等於吃虧，中美經貿往來獲益大致平衡。

謝鋒指出，中美經貿不是你輸我贏的零和遊戲，不能只盯著貨物貿易，不說在服務貿易的巨額順差，不看美企在中國的巨大銷售利益，不算中國付出的巨大環境成本、資源成本，也不提中國人民省吃儉用拿貿易收益中很大一部分購買巨額美國國債。算大帳，中美經貿往來獲益大致平衡，「選擇性統計」站不住腳。

謝鋒指出，中國願意進口更多美國商品，但美方嚴格限制半導體等優勢產品出口，還對願意赴美投資消費的中國企業、買家、遊客、學生關上大門，「我想買的你不賣，光靠大豆、牛肉怎麼解決逆差？ 」

以視訊方式參加同場活動的美國駐中國大使龐德偉 (David Perdue)則表示，美中兩大經濟體之間的不平衡貿易關係，無法再持續下去，必須糾正。

彭博報導，甫於上月履新的龐德偉表示，美國的企業在零部件、投入品、中間產品甚至整個供應鏈 方面都對中國過度依賴，美國希望透過將許多關鍵供應鏈轉移回國內，來重塑與中國及世界的貿易關係。