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美中大使交鋒 謝鋒籲美撤銷關稅 龐德偉指須糾正兩國關係失衡

記者陳湘瑾／即時報導
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中國駐美大使謝鋒近日呼籲美國撤消對中國不合理的高額關稅；美國駐中大使龐德偉則表示，中美必須糾正當前兩國關係的失衡。示意圖。（路透）
中國駐美大使謝鋒近日呼籲美國撤消對中國不合理的高額關稅；美國駐中大使龐德偉則表示，中美必須糾正當前兩國關係的失衡。示意圖。（路透）

中國駐美大使謝鋒近日在美中貿易全國委員會的活動上表示，美國應該成為中國的合作夥伴，而不是競爭對手，並呼籲美國撤消對中國不合理的高額關稅；以視訊方式參加同場活動的美國駐陸大使龐德偉（David Perdue）則表示，美中必須糾正當前兩國關係的失衡。

彭博報導，甫於上月履新的龐德偉19日在美中貿易全國委員會（US-China Business Council，USCBC）年度晚宴上表示，不受約束的全球化，日益造成單一來源供應鏈的脆弱性。美國希望通過將許多關鍵供應鏈轉移回國內，來重塑與中國及世界的貿易關係。

龐德偉指出，美國的企業在零部件、投入品、中間產品甚至整個供應鏈方面都對中國過度依賴。

但他也提到，美國總統川普並不指責中國追求自身的國家利益，川普的願景是與中國建立基於互惠、公平和尊重的貿易關係，「美國把美國人民放在第1位，就像中國把自己的人民放在第1位一樣。」

龐德偉強調，必須糾正當前兩國關係的失衡，如果美國要在全球貿易中追求自身國家利益，同時確保美元作為世界儲備貨幣的地位，其經濟就不能過於依賴隨時可能被切斷的外國供應鏈。

謝鋒則表示，美國應該成為中國的合作夥伴，而不是競爭對手，呼籲美國撤消對中國不合理的高額關稅。

謝鋒指出，中美貿易關係是雙向的，雙方都沒有被剝削。美國對中國貨物貿易出現逆差，但美國企業在中國創造了大量收入，導致中國對美服務貿易出現逆差。

報導指出，中美早前在倫敦的經貿談判後達成初步框架協議，但在稀土和晶片等關鍵問題上仍然僵持不下。

龐德偉 供應鏈 謝鋒

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